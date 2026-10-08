Долг за долг: больше половины новых займов Латвии уйдет на погашение старых

С начала этого года Госказна осуществила заимствования на сумму 2,7 млрд евро, в том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 млрд евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 млн евро. Еще 525 млн евро получено от Европейской комиссии в рамках займа SAFE, 600 млн евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций с различными сроками погашения, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 млн евро.