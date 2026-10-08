Долг за долг: больше половины новых займов Латвии уйдет на погашение старых
Латвии в следующем году придется занять около 4,3 млрд евро. Больше половины суммы уйдет на погашение старых долгов, а проценты по займам, как ожидает Госказна, будут расти.
С начала этого года Госказна осуществила заимствования на сумму 2,7 млрд евро, в том числе в июне на международных финансовых рынках была проведена эмиссия устойчивых облигаций на сумму 1 млрд евро и эмиссия облигаций на швейцарском рынке в эквиваленте 140 млн евро. Еще 525 млн евро получено от Европейской комиссии в рамках займа SAFE, 600 млн евро привлечено путем проведения аукционов по дополнительному выпуску еврооблигаций с различными сроками погашения, а жителями приобретено сберегательных облигаций на сумму 478 млн евро.
До конца года планируется занять еще около 1 млрд евро, сообщили в Госказне.
На вопрос агентства LETA о возможных процентных ставках по этим займам в Госказне ответили, что прогнозы по процентным ставкам регулярно обновляются в соответствии с развитием ситуации на финансовом рынке. Учитывая тенденции роста процентных ставок, геополитические риски и монетарную политику Европейского центрального банка, ожидается, что в ближайшие годы процентные расходы вырастут.
Однако, как поясняет Госказна, рост будет постепенным и будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от фискальной политики и бюджетного дефицита, процентных ставок, по которым государство занимает средства, и др.
Из ресурсов, заимствованных в 2027 году, 2,755 млрд евро будут направлены на погашение долговых обязательств предыдущих лет, в том числе на погашение еврооблигаций в начале 2028 года. Также, как отмечает Госказна, заемные средства необходимы для покрытия планируемого бюджетного дефицита и выдачи государственных займов.
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