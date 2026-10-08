Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В четверг - последний теплый день этого года
В четверг, 8 октября, в последний раз в этом году температура воздуха в Латвии поднимется до +15..+20 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается, что в последующие дни октября температура воздуха будет составлять от нуля до +15 градусов, временами ожидается дождь.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая поздняя дата осенью, когда в стране была температура +20 градусов, - это 18 октября в 1949 и в 2018 году.
В четверг будет сухая и преимущественно солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.
В Риге на солнце и при умеренном юго-восточному ветре столбики термометров поднимутся до +19 градусов.
С запада приближается циклон.