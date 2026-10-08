В четверг - последний теплый день этого года
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

В четверг - последний теплый день этого года

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В четверг, 8 октября, в последний раз в этом году температура воздуха в Латвии поднимется до +15..+20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что в последующие дни октября температура воздуха будет составлять от нуля до +15 градусов, временами ожидается дождь.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая поздняя дата осенью, когда в стране была температура +20 градусов, - это 18 октября в 1949 и в 2018 году.

В четверг будет сухая и преимущественно солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

В Риге на солнце и при умеренном юго-восточному ветре столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

С запада приближается циклон.

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