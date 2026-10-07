Новый совладелец дома в Риге, по словам жильца, избил его из-за договора аренды

"Он также просил меня впустить его людей в мои квартиры, но я ничего не ответила, потому что не знаю, как действовать в такой ситуации. Я заняла позицию, что лучше промолчать, чем сказать что-то лишнее. Другие жильцы тоже обращались ко мне и говорили, что им страшно", - рассказала Ивита. Сам новый собственник заявил Ивите, что все произошло законно и он намерен остаться здесь надолго.