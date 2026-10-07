Новый совладелец дома в Риге, по словам жильца, избил его из-за договора аренды
Новый совладелец дома в Риге хотел изменить договоры аренды, но один из жильцов отказался. После этого, по словам арендатора, хозяин пришел к нему с помощником и применил силу. Другие владельцы дома тем временем оспаривают законность продажи доли.
В редакцию программы "Degpunktā" обратился рижанин, арендующий квартиру, у которой недавно появился новый собственник. Стороны пытались договориться об изменении договора аренды, однако компромисса достичь не удалось. По словам арендатора, хозяин решил использовать методы "убеждения", больше напоминающие действия рэкетиров, и в результате нанес ему телесные повреждения.
Все началось несколько недель назад. В доме на улице Эдуарда Смильгя появился новый совладелец, который активно пытался добиться более выгодных для себя условий договоров аренды с жильцами. Элвийсу, по его словам, предложили не столько обсудить ситуацию, сколько сразу принять новые правила. Мужчина долго отказывался. Тогда собственник, как утверждает арендатор, в последний раз пришел к нему уже вместе с другим мужчиной и попытался попасть в квартиру.
"Он был не очень доволен. Он стоял напротив, тот другой - сбоку. Получается, он просто ударил меня кулаком один раз в солнечное сплетение. У меня физическая форма такая, что я особо не согнулся. Потом разговор продолжился. Во время разговора он еще два раза ударил меня в солнечное сплетение.
Он хотел попасть в квартиру. Тот другой схватил меня за шею и начал душить сзади обеими руками, а этот пытался попасть в квартиру. Я держал второго. И потом около 10 минут мы возились в этом коридоре", - рассказал Элвийс.
В итоге арендатору удалось удержать обоих мужчин. Поняв, что запугать его не получилось, хозяин и его спутник решили уйти. Однако перед уходом прозвучала угроза. "Он сказал, чтобы я подумал до среды, иначе будет плохо. Все это неприятно", - рассказал мужчина. После случившегося Элвийс обратился в полицию и написал заявление. По его словам, полиция начала проверку обстоятельств произошедшего.
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Тем временем конфликт всколыхнул весь дом. Соседи, обсуждая ситуацию между собой, выяснили, что у них есть и другие претензии к новому собственнику. В частности, возникли вопросы к тому, каким образом он получил свою долю в историческом здании.
С "Degpunktā" поговорила Ивита, которой вместе с крестным отцом принадлежат две трети здания. Ранее совладельцами дома они были вместе с еще одним родственником. Однако тот, по словам Ивиты, решил продать свою долю без согласования с остальными владельцами.
Ивита утверждает, что сначала получила уведомление о смене собственника и продаже доли. Уже на следующий день после регистрации сделки в Земельной книге эта доля была перепродана. При этом ни Ивите, ни ее крестному отцу, которому также принадлежит треть дома, не предложили воспользоваться преимущественным правом покупки.
"Он также просил меня впустить его людей в мои квартиры, но я ничего не ответила, потому что не знаю, как действовать в такой ситуации. Я заняла позицию, что лучше промолчать, чем сказать что-то лишнее. Другие жильцы тоже обращались ко мне и говорили, что им страшно", - рассказала Ивита. Сам новый собственник заявил Ивите, что все произошло законно и он намерен остаться здесь надолго.
Адвокат Янис Берновскис указывает, что у нового владельца действительно есть право предлагать арендаторам новые договоры, если он приобрел недвижимость и стал ее собственником. Но это не означает, что он может без разрешения попасть в квартиру, которую снимает другой человек.
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"Конечно, проникать в недвижимость без разрешения ее пользователя, владельца, то есть арендатора, запрещено", - подчеркнул адвокат.
По его словам, в ситуации с продажей доли в доме также могут существовать юридические основания для требований со стороны других совладельцев.
"В этом случае, если человек не был проинформирован о том, что ему принадлежит преимущественное право покупки, он узнал об этом и с момента регистрации права собственности в Земельной книге не прошел год, человек может воспользоваться этим преимущественным правом, обратившись в суд с соответствующим иском о выкупе", - пояснил Берновскис. Ивита намерена воспользоваться этой возможностью. Вместе со вторым совладельцем она уже получила дату судебного заседания.
Сам новый собственник, которого Элвийс обвиняет в применении насилия, отрицает его версию произошедшего. Когда журналисты связались с Алексеем по телефону, он заявил: "Я не знаю, что вам рассказывал Элвийс, он что-то выдумывает. Спасибо". Тем временем сам Элвийс установил камеру наблюдения возле своей квартиры. Он надеется, что полиция активно займется расследованием и человек, которого он считает агрессивным и склонным к насилию, вскоре будет привлечен к ответственности.
История теперь развивается сразу по двум направлениям - полиция должна разобраться в обстоятельствах конфликта между арендатором и новым собственником, а суду предстоит рассмотреть спор о приобретении доли в доме и возможном нарушении преимущественного права покупки.