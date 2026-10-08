Архиепископ Станкевич призвал новый Сейм поставить общее благо выше личных интересов
Рижский архиепископ Збигнев Станкевич обратился к новым депутатам Сейма и будущему правительству с призывом не допускать, чтобы политические разногласия мешали стране. Он пожелал депутатам ставить человеческое достоинство, семью, безопасность и общее благо выше узких интересов.
Об этом говорится в его поздравлении парламентариям и будущему правительству.
"Латвии сегодня нужны такое обновление и способность сотрудничать, несмотря на различия, ставя общее благо выше узких интересов", - подчеркнул Станкевич. Он заверил, что церковь хочет быть партнером в таком сотрудничестве, внося вклад в духовное и моральное укрепление общества и защиту человеческого достоинства.
Архиепископ отметил, что после избрания депутаты берут на себя большую ответственность за будущее государства и общее благо всего общества. Он пожелал им в государственной работе ставить на первое место человеческое достоинство и ценность жизни, укрепление брака и семьи, заботу о детях и пожилых людях, справедливость и солидарность, единство общества, мир и безопасность Латвии.
Свой призыв к сотрудничеству Станкевич связывает со словами папы Льва XIV о восстановлении собора Парижской Богоматери. Как пересказывает архиепископ в своем послании, папа видит в возрождении собора также знак надежды на обновление церкви и общества.
Восстановление собора показало способность церкви, государства, общественных учреждений и гражданского общества сотрудничать во имя общего блага, указывает Станкевич. Он ссылается на слова папы о том, что такое сотрудничество должно стать привычным способом работы институтов, политических и социальных сил, в основе которого лежит человеческое достоинство.
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Станкевич также заверил, что церковь молится об успешном формировании правительства и его дальнейшей работе на благо всего народа Латвии. Тем, кто берет на себя служение государству, он пожелал мудрости, мужества, честности и ответственности.