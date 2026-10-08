Архиепископ Станкевич призвал новый Сейм поставить общее благо выше личных интересов

Архиепископ отметил, что после избрания депутаты берут на себя большую ответственность за будущее государства и общее благо всего общества. Он пожелал им в государственной работе ставить на первое место человеческое достоинство и ценность жизни, укрепление брака и семьи, заботу о детях и пожилых людях, справедливость и солидарность, единство общества, мир и безопасность Латвии.