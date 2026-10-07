LTV: новым руководителем Госканцелярии назван Каспар Горкшс

На третьем этапе конкурса оцениваются управленческие компетенции претендентов - стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, ориентация на достижение результатов, управление изменениями и руководство командой. Кандидат, получивший наиболее высокую оценку, будет рекомендован премьер-министру для выдвижения на утверждение в Кабинете министров. Директор Государственной канцелярии будет назначен на пять лет.