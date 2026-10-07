LTV: на должность директора Госканцелярии выбран Каспар Горкшс
Комиссия признала генерального директора Конфедерации работодателей Латвии Каспара Горкшса лучшим кандидатом в конкурсе на должность директора Государственной канцелярии, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения.
В третий, заключительный этап конкурса также вышли сотрудница Центрального агентства финансов и договоров, бывший генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе и директор Школы государственного управления Агита Калвиня.
Вероятно, в ближайшее время премьер-министр выдвинет кандидатуру Горкшса на утверждение правительством, сообщает LSM.
На третьем этапе конкурса оцениваются управленческие компетенции претендентов - стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, ориентация на достижение результатов, управление изменениями и руководство командой. Кандидат, получивший наиболее высокую оценку, будет рекомендован премьер-министру для выдвижения на утверждение в Кабинете министров. Директор Государственной канцелярии будет назначен на пять лет.