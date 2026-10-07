LTV: на должность директора Госканцелярии выбран Каспар Горкшс
Фото: LETA
Генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс.
В Латвии

LTV: на должность директора Госканцелярии выбран Каспар Горкшс

Отдел новостей

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Комиссия признала генерального директора Конфедерации работодателей Латвии Каспара Горкшса лучшим кандидатом в конкурсе на должность директора Государственной канцелярии, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения.

В третий, заключительный этап конкурса также вышли сотрудница Центрального агентства финансов и договоров, бывший генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе и директор Школы государственного управления Агита Калвиня.

Вероятно, в ближайшее время премьер-министр выдвинет кандидатуру Горкшса на утверждение правительством, сообщает LSM.

Фото: LETA
В третий заключительный этап конкурса вышли три кандидата - Агита Калвиня, Иева Яунземе и Каспар Горкшс.
В третий заключительный этап конкурса вышли три кандидата - Агита Калвиня, Иева Яунземе и Каспар Горкшс.

На третьем этапе конкурса оцениваются управленческие компетенции претендентов - стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, ориентация на достижение результатов, управление изменениями и руководство командой. Кандидат, получивший наиболее высокую оценку, будет рекомендован премьер-министру для выдвижения на утверждение в Кабинете министров. Директор Государственной канцелярии будет назначен на пять лет.

Темы

Государственная канцелярияИева ЯунземеLSM

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