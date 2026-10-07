Бывший капитан латвийской сборной по футболу Горкшс выдвинут на должность директора Госканцелярии

Кулбергс заявил, что ожидает от Государственной канцелярии превращения в сильный, основанный на данных центр правительства, который позволит принимать решения быстрее и точнее. "Считаю, что у Горкшса есть подходящий опыт для внедрения тех изменений в Государственной канцелярии, которые я определил. Все трое финалистов - сильные руководители с опытом работы как в государственном управлении, так и за его пределами, и я благодарю каждого из них за участие в конкурсе", - заявил Кулбергс.