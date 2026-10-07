Бывший капитан латвийской сборной по футболу Горкшс выдвинут на должность директора Госканцелярии
Бывший футболист и нынешний гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс может стать главным чиновником страны. Премьер Андрис Кулбергс решил выдвинуть его кандидатуру на пост директора Государственной канцелярии.
После завершения конкурса премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список") выдвинет на утверждение правительства кандидатуру генерального директора Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Каспара Горкшса на должность директора Государственной канцелярии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. Вопрос об утверждении Горкшса планируется рассмотреть на заседании правительства 13 октября.
Кулбергс заявил, что ожидает от Государственной канцелярии превращения в сильный, основанный на данных центр правительства, который позволит принимать решения быстрее и точнее. "Считаю, что у Горкшса есть подходящий опыт для внедрения тех изменений в Государственной канцелярии, которые я определил. Все трое финалистов - сильные руководители с опытом работы как в государственном управлении, так и за его пределами, и я благодарю каждого из них за участие в конкурсе", - заявил Кулбергс.
В финальный, третий этап конкурса комиссия выдвинула трех кандидатов из девяти участников второго этапа. Помимо Горкшса, в него вошли бывшая генеральный директор Службы государственных доходов, а ныне отраслевой атташе Центрального агентства финансов и договоров Иева Яунземе и директор Школы государственного управления Агита Калвиня.
На третьем этапе оценивались управленческие компетенции кандидатов - стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, ориентация на достижение результатов, управление изменениями и руководство командой.
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Прежний директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в мае был задержан в рамках так называемого "дела лесопромышленников". Сначала его отстранили от должности, а позднее стороны договорились о его уходе.
Государственная канцелярия является центром правительства Латвии. Ее задача - обеспечивать работу правительства, анализировать данные, оценивать различные сценарии действий и привлекать экспертов из разных областей, предоставляя премьер-министру и правительству информацию, основанную на данных и исследованиях. Это должно помогать принимать более точные и основанные на фактах решения. Работу Государственной канцелярии возглавляет директор - чиновник самого высокого ранга в системе государственного управления.
С сентября 2015 года отбор руководителей учреждений прямого государственного управления централизованно проводит Государственная канцелярия.