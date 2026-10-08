Использовать данные без вашего согласия - в Бюро омбудсмена объяснили, когда это законно
Можно ли использовать ваши персональные данные без вашего прямого согласия? Да - и это не обязательно нарушение закона. Юридический советник отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена Симона Крастиня объяснила, в каких случаях данные могут обрабатываться законно и что означает их добровольная передача.
В эфире программы "Uz līnijas" на TV24 Крастиня объяснила, что Общий регламент ЕС по защите данных предусматривает несколько правовых оснований, позволяющих обрабатывать персональные данные. "Есть нюансы. Не всегда все сразу сводится к тому, согласен человек предоставить данные или нет. Это одна из самых типичных ошибок - люди считают, что если я не разрешил обрабатывать эти данные, значит, это незаконно", - пояснила эксперт.
По ее словам, согласие действительно является одним из оснований для обработки персональных данных, однако далеко не единственным.
"Есть еще пять других законных оснований, которые предусматривает Общий регламент по защите данных, и если существует какое-либо из этих пяти оснований без согласия самого человека, то вполне возможно, что обработка данных является законной", - подчеркнула Крастиня*.
Если человек сам отправил свои данные
Отдельный вопрос возникает в ситуации, когда человек самостоятельно отправляет свои персональные данные учреждению или другому лицу. Сам факт передачи информации не означает, что получатель теперь имеет неограниченное право использовать ее любым способом и для любых целей. Однако сама отправка данных может свидетельствовать о согласии на их обработку в рамках конкретной цели.
Ведущий программы уточнил у Крастини, можно ли считать, что человек, самостоятельно отправивший свои данные, тем самым разрешает их использование. "Да, это прямое указание", - ответила эксперт.
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При этом существует важное исключение. Человек может отдельно оговорить, что после обработки информация должна быть удалена или возвращена ему. "Единственное исключение - если вы, например, делаете оговорку, что специально хотите, чтобы эту информацию после обработки удалили или вернули вам обратно", - объяснила Крастиня.
В качестве примера она привела документы, которые человек отправляет в государственное учреждение для достижения определенной цели.
"Например, это касается каких-то документов, которые отправляют в учреждения: пожалуйста, после обработки, после того как цель достигнута, верните мне эти документы обратно. Такая возможность есть", - сказала юридический советник Бюро омбудсмена.
Таким образом, передача человеком своих персональных данных сама по себе не означает, что получатель может распоряжаться ими без ограничений. В каждом конкретном случае необходимо учитывать цель обработки и правовое основание, на котором она осуществляется.
* В статье 6 Общего регламента по защите данных указаны шесть оснований для законной обработки персональных данных, и согласие человека - только одно из них. Пять остальных:
- Исполнение договора - данные необходимы для выполнения договора с человеком или для действий перед заключением договора по его просьбе. Например, интернет-магазину нужны имя и адрес, чтобы доставить заказ.
- Выполнение юридической обязанности - организация обязана обрабатывать данные в силу закона. Например, работодатель передает данные сотрудников государственным органам в случаях, предусмотренных законодательством.
- Защита жизненно важных интересов - обработка необходима для защиты жизни или здоровья человека либо другого физического лица. Например, в экстренной ситуации медицинским работникам необходимы данные пациента.
- Задача в общественных интересах или осуществление официальных полномочий - данные обрабатываются государственным учреждением или другой организацией для выполнения предусмотренной законом общественно значимой функции.
- Законный интерес - организация или третья сторона имеет законный интерес в обработке данных, и этот интерес не перевешивается основополагающими правами и свободами человека. При этом необходимо учитывать разумные ожидания человека относительно использования его данных.