Использовать данные без вашего согласия - в Бюро омбудсмена объяснили, когда это законно

В эфире программы "Uz līnijas" на TV24 Крастиня объяснила, что Общий регламент ЕС по защите данных предусматривает несколько правовых оснований, позволяющих обрабатывать персональные данные. "Есть нюансы. Не всегда все сразу сводится к тому, согласен человек предоставить данные или нет. Это одна из самых типичных ошибок - люди считают, что если я не разрешил обрабатывать эти данные, значит, это незаконно", - пояснила эксперт.