"Семейное здоровье" в школе: почему врачи не в восторге от предложения министерства

Президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Ласма Лидака сказала, что в настоящее время модуль, по-видимому, ориентирован на нравственное воспитание. Она подчеркнула, что предмет не должен быть предвзятым по отношению к каким-либо конкретным ценностям. После ознакомления с новым предложением у ряда организаций сложилось впечатление, что планируется ввести отдельный предмет, а не пересмотреть существующее содержание. По мнению Лидаки, это нецелесообразно, поскольку учебная программа и так перегружена. Президент ассоциации напомнила, что семейные ценности уже преподаются на уроках обществознания, а некоторые знания о человеческом теле можно получить на других предметах, но этого недостаточно.