"Семейное здоровье" в школе: почему врачи не в восторге от предложения министерства
Семейное здоровье может стать частью школьного предмета, но врачи недовольны: по их мнению, в нем больше о традиционных ценностях и ролях в семье, чем конкретно о здоровье.
Министерство образования и науки начало пересмотр содержания общего образования, и возможно, модуль по семейному здоровью войдет в программу основной школы. Несколько представителей медицинских и других отраслевых ассоциаций выразили озабоченность этим предложением, отмечая, что предлагаемая программа по "семейному здоровью" содержит очень мало медицинской грамотности, сообщает Lsm.lv.
В модуле обозначены такие темы, как "Семья и ее развитие", "Я как личность и идентичность", "Межличностные отношения" и "Семья и общество". Модуль планируется внедрить уже в следующем учебном году, но полностью - с 1 сентября 2028 года.
Хотя сам модуль называется "Семейное здоровье", эксперты считают, что предполагаемый диапазон тем слишком узок и больше фокусируется на семейных ролях и ценностях, а также на взаимоотношениях, а не на вопросах здоровья. Ряд организаций и министерств указали на необходимость более обширных обсуждений с экспертами отрасли и учителями до внедрения модуля. Также были высказаны сомнения о том, основано ли предложение по модулю на каких-либо исследованиях.
Как заявила представитель Государственного агентства развития образования Диана Шавалгина, дорожная карта была разработана на основе оценки существующих учебных программ, зарубежного опыта и модулей, руководящих принципов ЮНЕСКО, а также с участием экспертов из Латвийского университета и Рижского университета имени Страдиня. Кроме того, перед публикацией доклада состоялась встреча, на которую были приглашены партнеры и отдельные эксперты, ранее участвовавшие в пересмотре содержания.
Президент Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Ласма Лидака сказала, что в настоящее время модуль, по-видимому, ориентирован на нравственное воспитание. Она подчеркнула, что предмет не должен быть предвзятым по отношению к каким-либо конкретным ценностям. После ознакомления с новым предложением у ряда организаций сложилось впечатление, что планируется ввести отдельный предмет, а не пересмотреть существующее содержание. По мнению Лидаки, это нецелесообразно, поскольку учебная программа и так перегружена. Президент ассоциации напомнила, что семейные ценности уже преподаются на уроках обществознания, а некоторые знания о человеческом теле можно получить на других предметах, но этого недостаточно.