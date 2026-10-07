В Риге почтили память жертв нападения на Израиль 7 октября 2023 года
В Риге около 100 человек собрались у Памятника Свободы, чтобы зажечь свечи и почтить память жертв нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Среди участников были министр обороны Райвис Мелнис, Янис Грасбергс и Артис Пабрикс.
Многие участники мероприятия пришли с флагами Израиля. Рядом с памятником вместе с израильским флагом был установлен и флаг Латвии. Во время акции зажигали свечи, а некоторые участники время от времени тихо пели.
У памятника разместили плакаты. На одном была фотография гражданки Латвии Ширан Гонен. На плакате было указано, что она была матерью троих детей и 7 октября 2023 года была убита террористами ХАМАСа на музыкальном фестивале Nova.
На другом плакате сообщалось, что во время нападения 7 октября 2023 года были убиты более 1200 человек, 251 человек был похищен, а более 4800 получили ранения.
Среди участников памятного мероприятия были министр обороны Райвис Мелнис, нынешний секретарь Сейма Янис Грасбергс (NA), а также бывший министр обороны и исполнительный директор Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники MilTech Latvia Артис Пабрикс.
Памятное мероприятие организовали Латвийская еврейская община и общество Jewnited. Организаторы призвали зажечь свечи, почтить память погибших и вспомнить похищенных.
Как сообщалось, сегодня организаторы призвали жителей собраться у Памятника Свободы, чтобы зажечь свечи, почтить память погибших и вспомнить тех, кто был похищен. Также сообщалось, что израильская армия расширила контроль над сектором Газа с 53% до примерно 60% территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре заявил, что израильские вооруженные силы сохранят занимаемые позиции.
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Он не ответил на вопрос, сохранит ли Израиль такую позицию в случае, если ХАМАС сложит оружие. В августе Нетаньяху заявил, что в таком случае Израиль может отступить. Он подчеркнул, что Израиль сделает все возможное для достижения своей цели - разоружения ХАМАСа.