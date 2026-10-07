В Латвии

В Риге почтили память жертв нападения на Израиль 7 октября 2023 года

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Риге около 100 человек собрались у Памятника Свободы, чтобы зажечь свечи и почтить память жертв нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Среди участников были министр обороны Райвис Мелнис, Янис Грасбергс и Артис Пабрикс.

Многие участники мероприятия пришли с флагами Израиля. Рядом с памятником вместе с израильским флагом был установлен и флаг Латвии. Во время акции зажигали свечи, а некоторые участники время от времени тихо пели.

У памятника разместили плакаты. На одном была фотография гражданки Латвии Ширан Гонен. На плакате было указано, что она была матерью троих детей и 7 октября 2023 года была убита террористами ХАМАСа на музыкальном фестивале Nova.

Фото: LETA
Гражданка Латвии Ширан Гонен была убита террористами на музыкальном фестивале Nova.
Гражданка Латвии Ширан Гонен была убита террористами на музыкальном фестивале Nova.

На другом плакате сообщалось, что во время нападения 7 октября 2023 года были убиты более 1200 человек, 251 человек был похищен, а более 4800 получили ранения.

Среди участников памятного мероприятия были министр обороны Райвис Мелнис, нынешний секретарь Сейма Янис Грасбергс (NA), а также бывший министр обороны и исполнительный директор Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники MilTech Latvia Артис Пабрикс.

Памятное мероприятие организовали Латвийская еврейская община и общество Jewnited. Организаторы призвали зажечь свечи, почтить память погибших и вспомнить похищенных.

Как сообщалось, сегодня организаторы призвали жителей собраться у Памятника Свободы, чтобы зажечь свечи, почтить память погибших и вспомнить тех, кто был похищен. Также сообщалось, что израильская армия расширила контроль над сектором Газа с 53% до примерно 60% территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре заявил, что израильские вооруженные силы сохранят занимаемые позиции.

Он не ответил на вопрос, сохранит ли Израиль такую позицию в случае, если ХАМАС сложит оружие. В августе Нетаньяху заявил, что в таком случае Израиль может отступить. Он подчеркнул, что Израиль сделает все возможное для достижения своей цели - разоружения ХАМАСа.

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Памятник СвободыВойна в ИзраилеБиньямин НетаньяхуЯнис ГрасбергсИзраильХАМАСАртис ПабриксРайвис Мелнис

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