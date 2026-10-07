В Риге почтили память жертв нападения на Израиль 7 октября 2023 года

Как сообщалось, сегодня организаторы призвали жителей собраться у Памятника Свободы, чтобы зажечь свечи, почтить память погибших и вспомнить тех, кто был похищен. Также сообщалось, что израильская армия расширила контроль над сектором Газа с 53% до примерно 60% территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре заявил, что израильские вооруженные силы сохранят занимаемые позиции.