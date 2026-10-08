Пограничников могут освободить от уголовной ответственности за применение оружия против нарушителей

Как сообщалось, на этой неделе на латвийско-белорусской границе были повреждены три электрораспределительных шкафа, которые обеспечивают работу инфраструктуры для наблюдения за границей. В свою очередь, в понедельник вечером группа из не менее 20 нелегальных мигрантов под руководством трех сопровождающих в масках пыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие нелегальных мигрантов были вооружены, угрожали солдатам Национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии.