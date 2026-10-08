Пограничников могут освободить от уголовной ответственности за применение оружия против нарушителей
Министерство внутренних дел (МВД) хочет прояснить, когда пограничники вправе применять оружие на границе с Беларусью. Закон этого не запрещает, но страх уголовного преследования, по словам министра, остается.
С учетом гибридных угроз Министерство внутренних дел предложит уточнить правовые нормы, позволяющие пограничникам применять огнестрельное оружие для защиты границы от агрессивных мигрантов, сообщил на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества министр внутренних дел Янис Домбрава. После заседания министр пояснил представителям СМИ, что закон уже сейчас не запрещает пограничникам и солдатам применять огнестрельное оружие в случаях, когда под угрозой находится жизнь человека и нет другого способа задержать или остановить агрессивного нарушителя.
"Однако существует вопрос, следует ли привлекать к уголовной ответственности пограничников и солдат, охраняющих границу, если они применили огнестрельное оружие для остановки агрессивных лиц. Это означает, что есть отдельные ситуации, когда уголовная ответственность за применение огнестрельного оружия не должна распространяться на должностных лиц", - сказал министр.
Министр не отрицал, что диверсантов, которые повреждают пограничную инфраструктуру и, скорее всего, связаны с белорусскими спецслужбами, задержать сложно. До сих пор ни один такой нарушитель не был задержан. Они действуют профессионально, быстро и успевают вернуться на белорусскую сторону, пояснил Домбрава.
"Мы находимся в фазе гибридной войны, и происходят различного рода диверсионные действия", - сказал министр, добавив, что произошедшее на этой неделе повреждение инфраструктуры и кража элементов - не первый случай.
Заместитель начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Иварс Рускулис после заседания сказал журналистам, что до сих пор не было ни одного случая, когда был бы застрелен нелегальный мигрант или их перевозчик, однако был случай, когда оперативные работники применили оружие для остановки транспортного средства перевозчиков уже внутри страны.
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"Существующее регулирование обязывает нас оценивать соразмерность в случае применения огнестрельного оружия и минимизировать причиненный вред. Применение должно происходить только тогда, когда существует реальная угроза пограничнику, солдату или полицейскому", - сказал Рускулис.
Он подчеркнул, что согласно существующему нормативному регулированию пограничники не могут стрелять в сторону Беларуси для остановки агрессивных мигрантов или сопровождающих их лиц.
"Мы не можем производить целенаправленный выстрел в сторону Беларуси", - сказал он. Если это будет сделано, это может быть воспринято как разжигание конфликта с Беларусью, указал представитель ГПО.
В то же время он уверен, что белорусская сторона проверяет реакцию Латвии и смотрит, "поведемся ли мы на их провокацию". "Они определенно этого ждут - выстрелим мы или нет в сторону Беларуси", - добавил Рускулис.
Как сообщалось, на этой неделе на латвийско-белорусской границе были повреждены три электрораспределительных шкафа, которые обеспечивают работу инфраструктуры для наблюдения за границей. В свою очередь, в понедельник вечером группа из не менее 20 нелегальных мигрантов под руководством трех сопровождающих в масках пыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Сопровождающие нелегальных мигрантов были вооружены, угрожали солдатам Национальных вооруженных сил, а также активно побуждали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии.
Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрораспределительный шкаф и украли две камеры наблюдения. Они вернулись на территорию Беларуси до того, как успел прибыть наряд пограничников.