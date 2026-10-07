Грипп в Латвию уже пришел, а нужные вакцины еще нет - последние дозы обещают в ноябре

Оплачиваемая государством вакцинация от гриппа в этом сезоне будет обеспечена тремя видами вакцин, предназначенными для разных групп населения. В Латвии уже получена интраназальная вакцина Fluenz, предназначенная для детей в возрасте от двух до 17 лет включительно, которые относятся к определенным группам риска по состоянию здоровья.