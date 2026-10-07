Грипп в Латвию уже пришел, а нужные вакцины еще нет - последние дозы обещают в ноябре
В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций, однако поставки части вакцин, которые оплачивает государство, задерживаются. В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) объясняют это задержкой производства вакцин в Европе и уточняют, какие препараты уже доступны и когда ожидаются остальные.
В этом сезоне процесс производства вакцин от гриппа в Европе задерживается, поэтому поставки в Латвию происходят постепенно и немного позже, чем обычно, пояснили в SPKC.
Национальная служба здравоохранения ранее сообщила, что производство вакцин задерживается из-за запоздалого получения информации об используемых в вакцинах серотипах вируса гриппа.
Оплачиваемая государством вакцинация от гриппа в этом сезоне будет обеспечена тремя видами вакцин, предназначенными для разных групп населения. В Латвии уже получена интраназальная вакцина Fluenz, предназначенная для детей в возрасте от двух до 17 лет включительно, которые относятся к определенным группам риска по состоянию здоровья.
На этой неделе начнутся поставки вакцины от гриппа Efluelda в практики семейных врачей. Эта вакцина предназначена для жителей в возрасте старше 60 лет и лиц со средней или тяжелой иммуносупрессией.
В свою очередь, вакцины Vaxigrip, предназначенные для других целевых групп оплачиваемой государством вакцинации, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября.
Пациентов из групп риска SPKC призывает интересоваться возможностями вакцинации в практиках семейных врачей.
Читайте продолжение после рекламы
Согласно данным SPKC, в начале сезона распространенность гриппа и других острых респираторных инфекций остается сравнительно низкой. Первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии в этом сезоне были зарегистрированы еще до начала мониторинга и были связаны с поездками за пределы страны.
С началом мониторинга в период с 28 сентября по 4 октября грипп был клинически диагностирован у трех пациентов, то есть зарегистрировано 3,9 случая на 100 000 жителей. Это меньше, чем в соответствующий период предыдущего сезона, когда было зарегистрировано 9,9 случая на 100 000 жителей.
С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 пациента на 100 000 жителей. Распространенность этих инфекций также немного ниже, чем в соответствующий период предыдущего сезона.
Данные лабораторного надзора показывают, что на прошлой неделе грипп не был лабораторно подтвержден ни в одном из 166 исследованных образцов. В свою очередь, в одном образце, или 0,6%, подтвержден респираторно-синцитиальный вирус.
Доля положительных образцов на Covid-19 составила 1,2%, сохраняясь на уровне предыдущей недели. В отличие от предыдущих лет в конце лета и начале осени этого года в Латвии не наблюдалось роста заболеваемости Covid-19.
Как сообщалось, в этом сезоне гриппа государство планирует закупить 148 336 доз вакцин, что на 9216 доз, или 6,6% больше, чем в предыдущем сезоне. Для закупки вакцин в этом сезоне предусмотрено почти 2,5 млн евро.