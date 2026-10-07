Названы претенденты на должность директора Государственной канцелярии

На конкурс поступило 18 заявок, однако до последнего этапа дошли три кандидата. Это уже второй конкурс на должность директора Государственной канцелярии за несколько месяцев. В первом конкурсе среди шести претендентов не удалось найти подходящего кандидата, поэтому в начале августа был объявлен новый конкурс. По сравнению с первым конкурсом в повторном конкурсе был существенно снижен ряд требований к кандидатам.