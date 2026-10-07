Названы претенденты на должность директора Государственной канцелярии
В третий, заключительный этап конкурса на должность директора Государственной канцелярии вышли генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс, сотрудница Центрального агентства финансов и договоров (CFLA), бывший генеральный директор Службы государственных доходов Иева Яунземе и директор Школы государственного управления Агита Калвиня, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Государственная канцелярия не раскрывает и не комментирует имена кандидатов. Горкшс и Калвиня также отказались это комментировать, а связаться с Яунземе агентству LETA пока не удалось.
На третьем этапе конкурса оцениваются управленческие компетенции претендентов - стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, ориентация на достижение результатов, управление изменениями и руководство командой. Кандидат или кандидаты, получившие наиболее высокую оценку, будут рекомендованы премьер-министру для выдвижения на утверждение в Кабинете министров. Директор Государственной канцелярии будет назначен на пятилетний срок.
На конкурс поступило 18 заявок, однако до последнего этапа дошли три кандидата. Это уже второй конкурс на должность директора Государственной канцелярии за несколько месяцев. В первом конкурсе среди шести претендентов не удалось найти подходящего кандидата, поэтому в начале августа был объявлен новый конкурс. По сравнению с первым конкурсом в повторном конкурсе был существенно снижен ряд требований к кандидатам.
Месячная зарплата руководителя Государственной канцелярии составляет 7255 евро до уплаты налогов.
Премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) высказал мнение, что предыдущий конкурс завершился безрезультатно из-за чрезмерно высоких требований. По его словам, критерии конкурса создали условия, которые не позволили многим кандидатам подать свои заявки.
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Предыдущий директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в мае был задержан в рамках так называемого дела лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а позднее стороны договорились, что Кронбергс покинет свой пост.
Государственная канцелярия является центром правительства Латвии - учреждением, задача которого заключается в обеспечении работы правительства, а также в предоставлении премьер-министру и правительству основанной на данных и исследованиях информации. Для этого анализируются данные, оцениваются различные сценарии действий и привлекаются эксперты из разных областей, что помогает принимать более точные решения, основанные на фактах. Работой Государственной канцелярии руководит директор, являющийся самым высокопоставленным государственным служащим.
С сентября 2015 года отбор руководителей учреждений прямого государственного управления централизованно проводит Государственная канцелярия.