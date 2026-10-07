"Каждый может помочь спасти жизнь!" Доноров крови призывают пополнить запасы больниц

Регулярное участие доноров крайне важно, чтобы каждый пациент в необходимый момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Кровь и ее компоненты ежедневно используются для лечения пациентов - в экстренных ситуациях, во время операций и родов, а также при тяжелых заболеваниях и травмах.