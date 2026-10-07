"Каждый может помочь спасти жизнь!" Доноров крови призывают пополнить запасы больниц
Государственный центр доноров крови (VADC) призывает жителей активно сдавать кровь, чтобы совместно обеспечить стабильные запасы крови в больницах Латвии.
"Каждый донор может помочь спасти жизнь", — напоминает VADC, подчеркивая, что необходима кровь всех групп и каждая пожертвованная доза важна. Сейчас в первую очередь ожидаются люди с группами O-, A+, A- и B-.
Регулярное участие доноров крайне важно, чтобы каждый пациент в необходимый момент мог получить жизненно важные компоненты крови. Кровь и ее компоненты ежедневно используются для лечения пациентов - в экстренных ситуациях, во время операций и родов, а также при тяжелых заболеваниях и травмах.
Поскольку кровь невозможно искусственно заменить, ее наличие напрямую зависит от отзывчивости доноров и их готовности помогать другим людям.
"Отзывчивость доноров - основа безопасности наших запасов крови. Регулярная сдача крови позволяет нам каждый день быть готовыми помочь пациентам", - подчеркнула директор VADC Эгита Поле.
В октябре VADC будет проводить выездные акции в разных местах Латвии, чтобы у всех желающих была возможность сдать кровь как можно ближе к месту жительства или работы.
Жителей призывают следить за графиком выездных акций на сайте www.donors.lv и в социальных сетях VADC, а также посещать постоянные пункты сдачи крови.