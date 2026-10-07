Опасный инцидент на детской площадке в Риге: полиция признала проблемы с обработкой вызова
В полиции признали, что патруль приехал на детскую площадку на улице Барона уже после ухода группы подростков, один из которых, по словам очевидца, имел нож. В ведомстве объяснили задержку большим количеством звонков и ошибками при регистрации информации.
Государственная полиция объяснила, почему 6 октября, когда житель Риги сообщил об агрессивном подростке с ножом на детской площадке на улице Барона, сотрудники полиции прибыли на место уже после того, как группа молодых людей покинула территорию. Правоохранители заявили, что 6 октября, когда поступил вызов на детскую площадку на улице Барона, они получили большое количество звонков от жителей.
"В день поступления вызова было большое количество звонков от жителей, кроме того, на отдельных этапах получения информации о случае на детской площадке на улице Кр.Барона были допущены недостатки при регистрации информации", - объяснили в полиции.
"В связи с указанными обстоятельствами полиция прибыла на место происшествия спустя более длительное время, когда участвовавшие в инциденте лица уже покинули место. Государственная полиция предпримет меры для улучшения организации работы. Также сотрудники полиции приносят пострадавшему извинения за сложившуюся ситуацию!"
Сейчас полиция связалась с человеком, который сообщил о происшествии. В связи с инцидентом на детской площадке начата ведомственная проверка, устанавливаются личности причастных к произошедшему.
Государственная полиция также сообщила, что после инцидента усилит патрулирование в этом районе.
У одного из подростков был нож
Ранее сообщалось, что рижанин опубликовал тревожное сообщение в Facebook. По его словам, во вторник, 6 октября, он находился вместе с дочерью на детской площадке на улице Барона, где его внимание привлекла группа подростков, которая, как он утверждает, громко ругалась.
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"Я был на детской площадке вместе с дочерью. Рядом находилась группа подростков, которые очень громко ругались. Я дважды сделал им замечание, чтобы они учитывали, что находятся на детской площадке. Но в третий раз подошел к ним, чтобы снова сделать замечание", - рассказал мужчина, отметив, что вскоре после этого ситуация стала угрожающей.