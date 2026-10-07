Опасный инцидент на детской площадке в Риге: полиция признала проблемы с обработкой вызова

"Я был на детской площадке вместе с дочерью. Рядом находилась группа подростков, которые очень громко ругались. Я дважды сделал им замечание, чтобы они учитывали, что находятся на детской площадке. Но в третий раз подошел к ним, чтобы снова сделать замечание", - рассказал мужчина, отметив, что вскоре после этого ситуация стала угрожающей.