Главная достопримечательность Вентспилса готовится удивить местных жителей и приезжих

В новой экспозиции историческое наследие будет сохранено и дополнено современными способами его представления, цифровыми и интерактивными решениями. Чтобы история замка была доступна как можно более широкому кругу посетителей, особое внимание уделят детям, молодежи, пожилым людям и людям с функциональными ограничениями.