Главная достопримечательность Вентспилса готовится удивить местных жителей и приезжих
Фото: Shutterstock
Вентспилсский замок построен в 1290 году.
В Латвии

Главная достопримечательность Вентспилса готовится удивить местных жителей и приезжих

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Otkrito.lv

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В Вентспилсском замке Ливонского ордена начались работы по консервации и реставрации помещений 2-го этажа – важный шаг к созданию новой экспозиции. Работы проводятся в рамках проекта "Открытые двери в прошлое: создание доступной и инклюзивной музейной среды в Вентспилсском замке Ливонского ордена".

Главная задача реставрации – сохранить исторические конструкции и материалы замка, а также его подлинность, одновременно подготовив помещения для новой экспозиции.

В новой экспозиции историческое наследие будет сохранено и дополнено современными способами его представления, цифровыми и интерактивными решениями. Чтобы история замка была доступна как можно более широкому кругу посетителей, особое внимание уделят детям, молодежи, пожилым людям и людям с функциональными ограничениями.

Проект реализуется при поддержке Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).

Работа на 2-м этаже замка продолжится – исторические помещения постепенно обретают новый облик, а хранящиеся в них истории готовятся к новой встрече с посетителями.

Обновленная экспозиция на 2-м этаже замка Ливонского ордена откроется для посетителей в начале 2028 года, когда Вентспилсский музей будет отмечать свое столетие.

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