Главная достопримечательность Вентспилса готовится удивить местных жителей и приезжих
В Вентспилсском замке Ливонского ордена начались работы по консервации и реставрации помещений 2-го этажа – важный шаг к созданию новой экспозиции. Работы проводятся в рамках проекта "Открытые двери в прошлое: создание доступной и инклюзивной музейной среды в Вентспилсском замке Ливонского ордена".
Главная задача реставрации – сохранить исторические конструкции и материалы замка, а также его подлинность, одновременно подготовив помещения для новой экспозиции.
В новой экспозиции историческое наследие будет сохранено и дополнено современными способами его представления, цифровыми и интерактивными решениями. Чтобы история замка была доступна как можно более широкому кругу посетителей, особое внимание уделят детям, молодежи, пожилым людям и людям с функциональными ограничениями.
Проект реализуется при поддержке Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).
Работа на 2-м этаже замка продолжится – исторические помещения постепенно обретают новый облик, а хранящиеся в них истории готовятся к новой встрече с посетителями.
Обновленная экспозиция на 2-м этаже замка Ливонского ордена откроется для посетителей в начале 2028 года, когда Вентспилсский музей будет отмечать свое столетие.