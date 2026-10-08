Отторжение мигрантов в действии: в ЕС продолжает снижаться число заявлений о предоставлении убежища

В Германии заявители чаще всего прибывали из Афганистана (23%), Сирии (12%) и Турции (10%). В целом в рассматриваемых странах больше всего обращений поступило от граждан Афганистана (52 361), Венесуэлы (37 294) и Бангладеш (26 497). Россияне подали 6420 заявлений.