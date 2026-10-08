Отторжение мигрантов в действии: в ЕС продолжает снижаться число заявлений о предоставлении убежища
За девять месяцев 2026 года количество новых заявлений об убежище в ЕС, Норвегии и Швейцарии снизилось на 24%.
Как сообщило издание Welt am Sonntag, ссылаясь на Агентство ЕС по вопросам убежища (EUAA), с января по сентябрь зарегистрировано 452 969 обращений – на 24,3% меньше, чем годом ранее.
Лидируют Франция с 98 822 заявлениями и Италия с 78 496. Германия, занимавшая первое место до конца 2024 года, стала третьей: 70 257 обращений. Самые низкие показатели – у Мальты (294), Словакии (131) и Венгрии (83).
В Германии заявители чаще всего прибывали из Афганистана (23%), Сирии (12%) и Турции (10%). В целом в рассматриваемых странах больше всего обращений поступило от граждан Афганистана (52 361), Венесуэлы (37 294) и Бангладеш (26 497). Россияне подали 6420 заявлений.
Снижение связывают с партнерством ЕС со странами Северной Африки и ужесточением миграционной политики. Реформа, вступившая в силу 12 июня, предусматривает ускоренное рассмотрение части заявлений и процедуры на внешних границах ЕС.
Как ранее писал Otkrito.lv, пока Латвия едва отбивается от мигрантов, пять стран ЕС придумали, что с ними делать.