В Латвии семейные врачи теряют навыки работы с детьми из-за нехватки маленьких пациентов

Депутат Сейма и член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска (СЗК) скептически оценила идею обеспечить доступность педиатров в регионах на амбулаторной основе. По ее словам, это могло бы стать решением, если специалисту гарантировать определенную рабочую нагрузку. Однако если врач будет получать оплату только за оказанные услуги, финансовой мотивации работать в регионах у него не будет, поскольку детей там мало.