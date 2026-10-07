В Латвии семейные врачи теряют навыки работы с детьми из-за нехватки маленьких пациентов
В Латвии часть семейных врачей не принимает детей, а в некоторых практиках маленькое число юных пациентов создает риск потери врачом квалификации. В данный момент обсуждается вопрос, как обеспечить детям доступ к педиатрам в регионах.
Все новые семейные врачи в Латвии проходят обучение для работы как со взрослыми, так и с детьми, заявила в среду руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре на совместном заседании латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, Комиссии по устойчивому развитию и подкомиссии по общественному здравоохранению Комиссии по социальным и трудовым вопросам.
Депутаты заслушали доклад Государственного контроля "Охрана здоровья детей - лотерея в зависимости от места жительства", подготовленный по итогам недавно проведенной проверки. В нем, в частности, установлено, что часть семейных врачей не принимает детей в своих практиках, а в некоторых практиках количество детей очень небольшое. В результате специалист теряет квалификацию в области оказания медицинской помощи детям.
Ницмане-Айшпуре признала, что такая ситуация сложилась исторически. Однако сейчас все будущие семейные врачи во время резидентуры проходят обучение таким образом, чтобы после начала самостоятельной практики они могли принимать как взрослых, так и детей.
"Если в какой-либо практике мало детей, риск потери квалификации устранить невозможно", - признала руководитель ассоциации. По ее словам, такие ситуации возникают в малонаселенных территориях. Чтобы снизить риски для пациентов, эти специалисты направляют детей к педиатрам. Поэтому по мнению руководителя ассоциации, необходимо думать о доступности педиатров в регионах. В настоящее время этот вопрос также обсуждается с ответственными учреждениями.
Депутат Сейма и член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска (СЗК) скептически оценила идею обеспечить доступность педиатров в регионах на амбулаторной основе. По ее словам, это могло бы стать решением, если специалисту гарантировать определенную рабочую нагрузку. Однако если врач будет получать оплату только за оказанные услуги, финансовой мотивации работать в регионах у него не будет, поскольку детей там мало.
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"Очень жаль слышать, что часть семейных врачей не принимает детей в своих практиках. Это непростительно и неприемлемо", - заявила депутат.
Участники совместного заседания договорились продолжить обсуждение результатов проверки и рекомендаций Государственного контроля на одном из следующих заседаний.
Ранее сообщалось, что, по оценке аудиторов, медицинские услуги планируются разрозненно и без достаточной информации о потребностях детей и доступном медицинском персонале. Каждому медицинскому учреждению фактически оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов - детям, взрослым или обеим группам - предоставлять.
Кроме того, аудиторы обратили внимание, что объем предоставляемых услуг в значительной степени определяется количеством услуг, оказанных ранее, а не фактическими потребностями детей и возможностями медицинских учреждений обеспечить эти услуги.