Фонд Детской больницы, Nākotnes Atbalsta fonds и Rietumu Banka приглашают будущих медсестер подать заявки на стипендию
Чтобы поддержать будущих детских медсестер, которые уже начали работать в Детской клинической университетской больнице во время учебы, и мотивировать молодых специалистов связать свое профессиональное будущее с больницей, объявлен прием заявок на стипендии по сестринскому делу на 2026/2027 учебный год. Программа стипендий проводится уже второй год и дает молодым специалистам возможность получить 2000 евро и одновременно продолжать профессиональное развитие в Детской больнице благодаря поддержке фонда Nākotnes Atbalsta fonds и Rietumu Banka.
Стипендии предназначены для студентов сестринского дела Латвийского университета, Рижского университета имени Страдиня и Даугавпилсского университета, которые работают в Детской больнице, успешно учатся на 5-7-м семестрах, активно участвуют в исследовательской работе и учебном процессе, а также получили положительные рекомендации от наставника и старшей медсестры подразделения.
"Все стипендиатки первого года программы по сестринскому делу продолжают работать в Детской больнице. Это показывает, что в конкурсе мы отобрали мотивированных и знающих будущих медсестер, которые смогут вдохновить и других студентов подавать заявки на стипендии. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку, поскольку в ситуации, когда в государственной системе здравоохранения не хватает медсестер, каждая мотивированная будущая детская медсестра - это вклад в обеспечение здоровья наших детей", - отмечает главная клиническая медсестра Детской больницы Иева Дамберга.
Стипендия будет выплачиваться в течение всего учебного года, позволяя студентам совмещать учебу с работой в Детской больнице и одновременно совершенствовать профессиональные знания на практике. Программа также помогает больнице привлекать молодых специалистов в подразделения, где сейчас больше всего вакансий среди медицинского персонала.
Подать заявку на стипендию можно до 19 октября, предварительно написав на электронную почту stipendijas@bkus.lv. Результаты конкурса планируется объявить в конце октября.
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"От всего сердца благодарим Nākotnes Atbalsta fonds и Rietumu Banka за возможность и в этом году вместе поддержать будущих медсестер! Это работа, в которой важны не только знания и профессионализм, но и человечность. Медсестры находятся рядом с маленькими пациентами, заботятся об их здоровье, выслушивают и поддерживают их. Поэтому для нас очень важно поддерживать молодых специалистов, которые выбрали эту ответственную и очень значимую профессию", - подчеркивает председатель правления Фонда Детской больницы Винета Вилистере-Лаце.
"Мы искренне рады продолжить программу стипендий по сестринскому делу уже второй год. Мы видим, что такая поддержка молодых специалистов позволяет им не только успешнее совмещать учебу с работой, но и получать ценный профессиональный опыт уже во время учебы. Призываем будущих медсестер воспользоваться этой возможностью и смело сделать следующий шаг в своем профессиональном развитии", - говорит посол программы, член совета Nākotnes Atbalsta fonds и председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.
В первый год программы стипендии получили 10 студенток сестринского дела Латвийского университета и Рижского университета имени Страдиня, которые уже работали в Детской больнице параллельно с учебой. Каждая стипендиатка получила поддержку в размере 2000 евро на один учебный год, что помогло ей совмещать учебу с работой и профессиональным развитием.