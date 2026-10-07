Фонд Детской больницы, Nākotnes Atbalsta fonds и Rietumu Banka приглашают будущих медсестер подать заявки на стипендию

"От всего сердца благодарим Nākotnes Atbalsta fonds и Rietumu Banka за возможность и в этом году вместе поддержать будущих медсестер! Это работа, в которой важны не только знания и профессионализм, но и человечность. Медсестры находятся рядом с маленькими пациентами, заботятся об их здоровье, выслушивают и поддерживают их. Поэтому для нас очень важно поддерживать молодых специалистов, которые выбрали эту ответственную и очень значимую профессию", - подчеркивает председатель правления Фонда Детской больницы Винета Вилистере-Лаце.