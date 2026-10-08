Каждый шестой житель Латвии не может позволить себе регулярный досуг

При этом по возможности позволить себе полноценное питание ситуация в Латвии несколько лучше, чем в ЕС в среднем. В 2025 году 7,9% жителей Латвии не могли позволить себе через день есть мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу. В среднем по Евросоюзу таких жителей было 8,5%. Самый низкий показатель зарегистрирован на Кипре – 1,2%, а самый высокий в Румынии – 18,1%.