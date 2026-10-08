Каждый шестой житель Латвии не может позволить себе регулярный досуг
В 2025 году 16,2% жителей Латвии не могли позволить себе регулярно участвовать в досуговых мероприятиях, требующих расходов. Это заметно выше среднего показателя по Евросоюзу, который составлял 12,1%.
Ка свидетельствуют данные Eurostat, различия между странами ЕС остаются значительными. Самая низкая доля жителей, которые не могли позволить себе регулярный платный досуг, в 2025 году была зафиксирована в Хорватии – 3,9%, а самая высокая в Греции – 27,3%.
При этом по возможности позволить себе полноценное питание ситуация в Латвии несколько лучше, чем в ЕС в среднем. В 2025 году 7,9% жителей Латвии не могли позволить себе через день есть мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу. В среднем по Евросоюзу таких жителей было 8,5%. Самый низкий показатель зарегистрирован на Кипре – 1,2%, а самый высокий в Румынии – 18,1%.
Еще меньше жителей Латвии испытывали финансовые трудности с оплатой домашнего интернета. В 2025 году 1,2% населения страны не могли позволить себе подключение к интернету дома для личного пользования. Это ниже среднего показателя по ЕС – 2%. Среди стран Евросоюза лучше всего ситуация была в Финляндии, где показатель составлял всего 0,1%, а хуже всего – в Румынии, где он достиг 6,2%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители Латвии выбрасывают еды гораздо больше, чем литовцы и эстонцы.