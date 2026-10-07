Кулбергс назвал главное условие для будущих партнеров по коалиции
Партнерами "Объединенного списка" (ОС) по новой коалиции станут те политические силы, которые согласятся осуществлять перемены, заявил журналистам в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс.
Он подчернул, что коалиция должна не бояться перемен, решительно их осуществлять и разъяснять обществу. По словам Кулбергса, перемены не будут удобны для всех, но они необходимы, и избиратели за них ясно проголосовали.
Говоря о структуре правительства, Кулбергс подчеркнул, что количество министерств не должно быть самоцелью - необходимо искать такую модель, которая позволит добиться наибольшего эффекта и экономического результата при минимальных ресурсах. В качестве возможных вариантов он назвал правительство, которое будет состоять из 14, 12 или 11 министров.
В свою очередь президентЭдгар Ринкевич подчеркнул, что во время консультаций с партиями не устанавливал "красных линий", однако обозначил три ключевых принципа. Первый из них - сохранение неизменного курса в сфере обороны, безопасности и внешней политики, включая выделение 5% от внутреннего валового продукта на безопасность, оборону и поддержку Украины. По словам президента, в ходе консультаций этот курс получил достаточно широкую поддержку, за исключением одной партии, которую он не назвал.
Второй обозначенный президентом принцип - эффективность, а не количество участников коалиции. Ринкевич подчеркнул, что кандидату в премьер-министры и ОС предоставлен широкий мандат. Общество в первую очередь будет требовать ответственности от премьер-министра, поскольку мандат ему доверила значительная часть избирателей, и именно кандидат в премьер-министры должен определить, как его реализовать.
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В качестве третьего принципа Ринкевич упомянул необходимость формирования такой коалиции, которая проработает полный четырехлетний избирательный цикл. Следующие выборы - в Европейский парламент и самоуправления - состоятся в 2029 году, а в 2030 году пройдут выборы в Сейм.
Ринкевич подчеркнул, что до следующих выборов остается два года, и за это время можно многое сделать, не опасаясь реакции социальных сетей, экспертов, журналистов или отдельных общественных групп. Президент также отметил, что предлагаемые перемены вначале могут быть неприемлемы для отдельных слоев общества или профессиональных групп, но во время консультаций он услышал от партий готовность работать над такими изменениями.
Говоря о формировании коалиции, Ринкевич упомянул предложенный Кулбергсом список приоритетных задач, с которым согласились партии. Президент рассказал, что на первой после выборов встрече с Кулбергсом и ОС обсудил видение предстоящей работы, и представители ОС обозначили приоритеты в сфере упорядочения государственных финансов и повышения эффективности госуправления.
Президент подчеркнул, что для этого потребуется широкий комплекс мер. Сокращение числа министерств может восприниматься как символ повышения эффективности, однако реформа госуправления является гораздо более широким процессом. Ринкевич отметил, что сами министерства не являются крупнейшими структурами, однако подведомственные им системы зачастую весьма обширны, поэтому необходимо оценивать также работу подведомственных учреждений и функции министерств. По его мнению, объединение министерств будет эффективным только в сочетании с пересмотром их функций и всей системы государственного управления.
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Президент подчеркнул, что и другие партии на консультациях выразили готовность начать с объединения министерств, однако существуют разные мнения о возможной структуре, и более конкретные решения еще предстоит искать в ходе переговоров.