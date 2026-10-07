Кулбергс назвал главное условие для будущих партнеров по коалиции

В свою очередь президентЭдгар Ринкевич подчеркнул, что во время консультаций с партиями не устанавливал "красных линий", однако обозначил три ключевых принципа. Первый из них - сохранение неизменного курса в сфере обороны, безопасности и внешней политики, включая выделение 5% от внутреннего валового продукта на безопасность, оборону и поддержку Украины. По словам президента, в ходе консультаций этот курс получил достаточно широкую поддержку, за исключением одной партии, которую он не назвал.