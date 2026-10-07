Лето вернулось: в четверг воздух в Латвии прогреется до +20 градусов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Лето вернулось: в четверг воздух в Латвии прогреется до +20 градусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В четверг днем температура воздуха в Латвии повысится до +15...+20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром ожидается переменная облачность, без осадков. При слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха ночью составит +3...+9 градусов. Днем облачность уменьшится, будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, выглянет солнце.

В Риге ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью составит около +9 градусов, а днем повысится до +18... +19 градусов.

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