Made in Valmiera: новый завод начнет выпускать бронетранспортеры уже следующим летом
Производство боевых машин пехоты Mednieks, или Hunter, на новом заводе Patria Latvia в Валмиере, в который будет вложено почти восемь миллионов евро, начнется в конце лета 2027 года, сообщил на мероприятии по закладке первого камня нового завода вице-президент Patria по развитию новых направлений бизнеса Угис Романовс.
Одновременно он сообщил, что производство боевых машин Hunter в Латвии уже идет, и первая боевая машина, которую в среду получили Национальные вооруженные силы (НВС), уже изготовлена на первом заводе Patria в Валмиере. Там же будут изготовлены и следующие боевые машины, и планируется, что четыре из них примут участие в параде 18 ноября этого года.
Романовс пояснил, что в настоящее время заказ НВС составляет 84 боевые машины Hunter, и после открытия нового завода они будут производиться там до 2028 года. Завод также будет обеспечивать техническое обслуживание этой техники.
Также Романовс рассказал, что первый завод Patria собирает бронетранспортеры 6x6 не только для нужд НВС, но и для других стран, например, в настоящее время выполняется заказ Дании. Общая мощность первого завода Patria в Валмиере составляет 150 бронетранспортеров в год.
Новый завод Patria Latvia строится на территории Валмиерского парка промышленности и экспорта, тем самым продолжая развитие производственных мощностей компании в Латвии.
Общие инвестиции в проект нового завода достигают почти восьми миллионов евро, включая финансирование Европейского союза и вклад Patria. Завод планируется завершить в третьем квартале 2027 года.
Информация на сайте Бюро по надзору за закупками свидетельствует, что работы по строительству нового завода будет выполнять Aimasa за 5 442 716 евро. Площадь земельного участка составляет 31 723 квадратных метра, общая площадь производственного здания - 4163,3 квадратных метра, площадь застройки производственного здания - 3976,4 квадратных метра, а строительный объем - 46 700 кубических метров. Здание будет состоять из двух взаимосвязанных объемов - более низкой двухэтажной офисной части и более высокой одноэтажной производственной части.
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Срок выполнения строительных работ составляет максимум 46 календарных недель со дня вступления договора в силу. Гарантийный срок на выполненные строительные работы составляет не менее 60 месяцев.
Председатель думы Валмиерского края Янис Байкс ("Валмиере и Видземе") на мероприятии сказал, что решение приспособить территорию индустриального парка для нужд военного производства было принято три года назад, а два года назад был открыт первый завод по производству боевых машин Patria 6x6. Сейчас начинается строительство нового завода, а в будущем планируется создать рампу у железнодорожного подъезда, чтобы облегчить погрузку и выгрузку военной техники.
Испанская компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) во время мероприятия передала НВС первую боевую машину пехоты Mednieks, или Hunter. Ее поставка знаменует собой важный этап в программе Hunter, начатой после заключения договора в январе 2025 года.
Производство транспортного средства началось в мае 2025 года, первая интеграция транспортного средства в Испании была завершена в апреле 2026 года, а окончательная интеграция с башней в Латвии - в сентябре 2026 года.
Таким образом, первое транспортное средство поставлено менее чем за два года после заключения договора, что демонстрирует тесное сотрудничество между Министерством обороны, НВС, GDELS и Patria.
Предприятие группы Patria - Patria Latvia - в прошлом году работало с оборотом 3,176 миллиона евро, а также получило прибыль в размере 144 551 евро. Основным видом деятельности Patria Latvia является производство, обслуживание и ремонт боевых военных машин. Patria Latvia зарегистрирована в 2014 году с основным капиталом 2800 евро. Владельцем компании является финская компания Patria.