Made in Valmiera: новый завод начнет выпускать бронетранспортеры уже следующим летом

Председатель думы Валмиерского края Янис Байкс ("Валмиере и Видземе") на мероприятии сказал, что решение приспособить территорию индустриального парка для нужд военного производства было принято три года назад, а два года назад был открыт первый завод по производству боевых машин Patria 6x6. Сейчас начинается строительство нового завода, а в будущем планируется создать рампу у железнодорожного подъезда, чтобы облегчить погрузку и выгрузку военной техники.