Видео зафиксировало попадание российской ракеты в жилой дом в Прилуках: погибли не менее 14 человек

Утром 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам, попав в многоэтажный жилой дом. Первоначально полиция сообщала о четырех погибших и 20 пострадавших. Однако по состоянию на 14:00 количество погибших составило 14 человек, среди них четверо детей, более 50 пострадавших. Продолжаются работы по поиску людей под завалами многоэтажки.