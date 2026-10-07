Видео зафиксировало попадание российской ракеты в жилой дом в Прилуках: погибли не менее 14 человек
В результате ракетного удара России по Прилукам Черниговской области ранним утром 7 октября погибли не менее 14 человек, десятки получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под ними.
Утром 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам, попав в многоэтажный жилой дом. Первоначально полиция сообщала о четырех погибших и 20 пострадавших. Однако по состоянию на 14:00 количество погибших составило 14 человек, среди них четверо детей, более 50 пострадавших. Продолжаются работы по поиску людей под завалами многоэтажки.
Rescuers drag dead bodies from a high-rise in Pryluky 🇺🇦 following a Russian attack. A child is pulled out - incredibly alive. This is Russian "liberation." https://t.co/bAspu4RwXv— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 7, 2026
Руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил удар по жилому дому: "Одно из попаданий — просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали. Предварительно уже известно о погибших и раненых".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар пришелся по обычному пятиэтажному жилому дому.
"Сегодня, в день рождения Путина, российская армия "подарила" ему разрушение многоквартирного дома в Прилуках Черниговской области", - написал Зеленский.
Удары по другим городам Украины
В результате российских ракетных ударов повреждены еще пять многоквартирных домов в Днепре и четыре высотных здания в Кременчуге Полтавской области. Два человека погибли, восемь получили ранения.
В Запорожье в результате атаки беспилотников также поврежден многоэтажный дом.
Читайте продолжение после рекламы
В результате российских атак два человека погибли в Киеве. Еще два человека были убиты в Александрии Кировоградской области. Всего ночью под ударом оказалась инфраструктура Киева и еще 12 регионов.
Болезненный и демонстративный удар
Одной из главных целей российских атак стал энергетический сектор Украины. Зеленский заявил, что Россия стремилась нанести болезненный и демонстративный удар.
По данным Воздушных сил Украины, ночью Россия запустила по Украине различные ракеты, а также 130 беспилотников.
Россия использовала противокорабельные ракеты Циркон и Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, а также 48 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Калибр. Кроме того, Россия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed, Gerbera и других типов. Среди Shahed были 46 реактивных беспилотников.
Украинская противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала пять баллистических и 39 крылатых ракет.Украинская ПВО сбила или нейтрализовала 117 вражеских беспилотников, в том числе 38 реактивных.