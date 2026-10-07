В мире

Видео зафиксировало попадание российской ракеты в жилой дом в Прилуках: погибли не менее 14 человек

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В результате ракетного удара России по Прилукам Черниговской области ранним утром 7 октября погибли не менее 14 человек, десятки получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под ними.

Утром 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам, попав в многоэтажный жилой дом. Первоначально полиция сообщала о четырех погибших и 20 пострадавших. Однако по состоянию на 14:00 количество погибших составило 14 человек, среди них четверо детей, более 50 пострадавших. Продолжаются работы по поиску людей под завалами многоэтажки.

Руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил удар по жилому дому: "Одно из попаданий — просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали. Предварительно уже известно о погибших и раненых".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар пришелся по обычному пятиэтажному жилому дому.

"Сегодня, в день рождения Путина, российская армия "подарила" ему разрушение многоквартирного дома в Прилуках Черниговской области", - написал Зеленский.

Удары по другим городам Украины

В результате российских ракетных ударов повреждены еще пять многоквартирных домов в Днепре и четыре высотных здания в Кременчуге Полтавской области. Два человека погибли, восемь получили ранения.

В Запорожье в результате атаки беспилотников также поврежден многоэтажный дом.

В результате российских атак два человека погибли в Киеве. Еще два человека были убиты в Александрии Кировоградской области. Всего ночью под ударом оказалась инфраструктура Киева и еще 12 регионов.

Болезненный и демонстративный удар

Одной из главных целей российских атак стал энергетический сектор Украины. Зеленский заявил, что Россия стремилась нанести болезненный и демонстративный удар.

По данным Воздушных сил Украины, ночью Россия запустила по Украине различные ракеты, а также 130 беспилотников.

Россия использовала противокорабельные ракеты Циркон и Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, а также 48 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Калибр. Кроме того, Россия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed, Gerbera и других типов. Среди Shahed были 46 реактивных беспилотников.

Украинская противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала пять баллистических и 39 крылатых ракет.Украинская ПВО сбила или нейтрализовала 117 вражеских беспилотников, в том числе 38 реактивных.

Темы

Война в УкраинеРоссияДень рожденияВладимир ЗеленскийЗапорожьеВладимир Путин

Другие сейчас читают