43 евро - и 6 лет тюрьмы: жительницу Резекне осудили за финансирование российской армии
Всего около 43 евро стали основанием для уголовного дела и обвинительного приговора жительнице Резекне. Суд признал Полину Камлеву виновной в финансировании вооруженного конфликта и назначил ей шесть лет лишения свободы.
Рижский городской суд признал виновной в финансировании вооруженного конфликта пророссийскую активистку Полину Камлеву из Резекне. Суд назначил ей шесть лет лишения свободы, а также трехлетний пробационный надзор после освобождения. Камлева обвинялась в передаче около 43 евро на приобретение оборудования для подавления дронов, предназначенного для передачи российским военнослужащим.
Поскольку осуществить перевод из латвийского банка на счет в российском банке невозможно, обвиняемая обратилась к своей знакомой в Беларуси. По просьбе Камлевой ее знакомая, не знавшая истинной цели платежа, со своего личного банковского счета в белорусском банке перевела 157 белорусских рублей, или около 42,86 евро, на банковский счет в российском банке.
Уголовный закон Латвии предусматривает за финансирование вооруженного конфликта наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а также надзор пробации сроком до трех лет. Камлева находится под арестом.
До передачи дела прокуратуре его расследовала Служба государственной безопасности (VDD). В ходе расследования VDD установила, что в декабре 2024 года женщина откликнулась на призыв контактного лица в России предоставить финансовые средства для приобретения оборудования для подавления дронов российским военнослужащим, находящимся на фронте в Украине.
VDD начала уголовный процесс против женщины 25 ноября 2025 года. 2 декабря 2025 года сотрудники службы ее задержали, а также провели процессуальные действия в двух связанных с ней объектах в Резекне и Прейльском крае.
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Прокуратура напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в предусмотренном Уголовно-процессуальным законом порядке.