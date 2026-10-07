43 евро - и 6 лет тюрьмы: жительницу Резекне осудили за финансирование российской армии

Поскольку осуществить перевод из латвийского банка на счет в российском банке невозможно, обвиняемая обратилась к своей знакомой в Беларуси. По просьбе Камлевой ее знакомая, не знавшая истинной цели платежа, со своего личного банковского счета в белорусском банке перевела 157 белорусских рублей, или около 42,86 евро, на банковский счет в российском банке.