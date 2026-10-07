Из-за роста стоимости жизни люди в Латвии все чаще стали страховать свои счета за мобильную связь
На фоне общей экономической неопределенности и роста стоимости жизни жители Латвии все более прагматично оценивают свои постоянные повседневные расходы, сообщает Tele2. За последний год число клиентов, которые предпочитают страховать свои ежемесячные счета за мобильную связь, выросло в два раза.
Чаще всего счета за мобильную связь страхуют жители Латвии в возрасте от 31 до 40 лет, проживающие в Риге и Рижском регионе, а также в Курземе.
Как отмечают в компании, растущий интерес к страхованию счетов фактически свидетельствует о том, что люди все чаще стремятся заранее защитить себя от риска снижения доходов из-за непредвиденных обстоятельств, когда оплачивать одну из основных потребностей – мобильную связь – становится сложнее.
"Двукратный рост популярности страхования счетов всего за год говорит не о новой потребительской моде, а о выраженной финансовой осторожности. Люди хотят иметь гарантию, что в случае непредвиденных обстоятельств, например болезни или потери работы, их основные потребности будут обеспечены и им будет легче покрывать повседневные расходы", – говорит коммерческий директор Tele2 Раймонд Яншевскис.