Из-за роста стоимости жизни люди в Латвии все чаще стали страховать свои счета за мобильную связь

"Двукратный рост популярности страхования счетов всего за год говорит не о новой потребительской моде, а о выраженной финансовой осторожности. Люди хотят иметь гарантию, что в случае непредвиденных обстоятельств, например болезни или потери работы, их основные потребности будут обеспечены и им будет легче покрывать повседневные расходы", – говорит коммерческий директор Tele2 Раймонд Яншевскис.