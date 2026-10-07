В школах Огрского края начнут обучать управлению беспилотниками

Пилотный проект предназначен для учащихся общеобразовательных средних школ, а также профессиональных и средних профессиональных учебных заведений. В его рамках будут оцениваться различные способы включения обучения работе с беспилотными системами в образовательную программу - в том числе в качестве отдельного учебного курса или предмета, а также как части модулей профессионального образования.