В школах Огрского края начнут обучать управлению беспилотниками
Латвийских школьников могут начать учить управлять беспилотниками. Проект в Огрском крае проверит, как включить такие знания в школьные и профессиональные программы, а в будущем модель обучения могут распространить по всей стране.
Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и самоуправление Огрского края будут сотрудничать в разработке и апробации учебного содержания по управлению беспилотными системами и устройствами.
Пилотный проект предназначен для учащихся общеобразовательных средних школ, а также профессиональных и средних профессиональных учебных заведений. В его рамках будут оцениваться различные способы включения обучения работе с беспилотными системами в образовательную программу - в том числе в качестве отдельного учебного курса или предмета, а также как части модулей профессионального образования.
Министр образования и науки Илзе Индриксоне (NA) отметила, что беспилотные системы и технологии стали стратегически важной сферой, где необходимы знания, которые можно применять на практике. По словам министра, инициативы, направленные на совершенствование образовательного содержания и развитие новых специальностей, могут также повысить конкурентоспособность молодежи.
В министерстве отмечают, что беспилотные системы играют все более важную роль в сфере безопасности, гражданской обороны, спасательных работах и других отраслях экономики. Поэтому в рамках пилотного проекта планируется оценить возможности обеспечить старшеклассников необходимыми знаниями и практическими навыками в этой области.
В ходе проекта планируется определить содержание обучения, ожидаемые результаты, необходимый объем учебных часов, требования безопасности и материально-техническое обеспечение, а также условия подготовки педагогов.
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Испытания курса и учебных модулей пройдут в школах Огрского края. После оценки результатов пилотного проекта разработанные методические материалы и модель обучения могут быть использованы при принятии решения о внедрении такого содержания и в других учебных заведениях Латвии.