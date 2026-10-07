"Изменить мир невозможно": Алвис Херманис сделал заявление о своем политическом будущем
Режиссер Алвис Херманис объявил, что уходит с поста руководителя партии "Мы меняем правила" (MMN). В социальной сети Facebook он сообщил, что отныне будет работать в партии только как рядовой член.
Свое решение Алвис Херманис объяснил тем, что ему не удалось достичь первоначальной цели - убедить общество в необходимости изменить правила. Поэтому теперь эту ответственность должен взять на себя кто-то другой.
Выбор нового лидера партии Херманис оставляет за членами MMN, однако сам предлагает на этот пост Язепа Башко. По словам Херманиса, Башко - единственный человек, который способен продолжить начатое. Режиссер характеризует его как умного, честного, настойчивого и принципиального человека и призывает других членов партии поддержать его.
В своем заявлении Херманис также отмечает, что не отказался от идей партии, однако решил реализовывать программу MMN "еще более радикальным способом", начав с самого себя.
"Я пришел к осознанию, что изменить мир невозможно. Менять правила можно только на личном уровне - меняя свое сознание и свои привычки", - написал режиссер, добавив, что не отказывается от своей цели, но впредь будет пытаться достичь ее другими способами.