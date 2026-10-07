Латвия - настоящая земля кошек! Новый опрос жителей раскрыл интересные факты
Более чем в половине, или 56%, домохозяйств Латвии есть хотя бы одно домашнее животное. Безусловно, самый популярный выбор - кошки, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром SKDS.
Данными опроса в соцсети X поделился директор SKDS Арнис Кактиньш, отметив, что "Латвия - земля кошек".
Latvija ir kaķu zeme. 2026.gada janvāra aptaujā mums 42% respondentu apgalvoja, ka viņiem mājsaimniecībā ir kaķis. 22% teica, ka viņiem ir suns. Kopumā vismaz viens mājdzīvnieks bija 56% mājsaimniecību. https://t.co/iTEjlYJWu1— Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) October 6, 2026
Результаты опроса, проведенного в январе этого года, показывают, что у 42% респондентов дома есть кошка. Собак держат почти вдвое меньше жителей - об этом сообщили 22% опрошенных.
Другие домашние животные встречаются в домах жителей Латвии значительно реже. Рыб держат 4% респондентов, птиц и других домашних животных - по 3%, мышей или хомяков - 2%.
Экзотические животные встречаются совсем редко: змеи живут в 0,4% домохозяйств, а черепахи - в 0,3%.
При этом 44% опрошенных сообщили, что в их домохозяйстве нет ни одного домашнего животного.
Данные получены в ходе интернет-опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Поскольку в одном домохозяйстве могут содержаться животные разных видов, участники могли выбрать несколько вариантов ответа.