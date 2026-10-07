Латвия - настоящая земля кошек! Новый опрос жителей раскрыл интересные факты
Фото: Shutterstock
Кошки - самые популярные домашние животные в Латвии. Впрочем, на улицах их тоже много.
В Латвии

Латвия - настоящая земля кошек! Новый опрос жителей раскрыл интересные факты

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Более чем в половине, или 56%, домохозяйств Латвии есть хотя бы одно домашнее животное. Безусловно, самый популярный выбор - кошки, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром SKDS.

Данными опроса в соцсети X поделился директор SKDS Арнис Кактиньш, отметив, что "Латвия - земля кошек".

Результаты опроса, проведенного в январе этого года, показывают, что у 42% респондентов дома есть кошка. Собак держат почти вдвое меньше жителей - об этом сообщили 22% опрошенных.

Другие домашние животные встречаются в домах жителей Латвии значительно реже. Рыб держат 4% респондентов, птиц и других домашних животных - по 3%, мышей или хомяков - 2%.

Экзотические животные встречаются совсем редко: змеи живут в 0,4% домохозяйств, а черепахи - в 0,3%.

При этом 44% опрошенных сообщили, что в их домохозяйстве нет ни одного домашнего животного.

Данные получены в ходе интернет-опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Поскольку в одном домохозяйстве могут содержаться животные разных видов, участники могли выбрать несколько вариантов ответа.

Темы

ЗемляSKDSАрнис Кактиньш

Другие сейчас читают