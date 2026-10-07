Очередной финансовый удар по "Евровидению": еще одна страна объявила об отказе от конкурса
"Евровидение-2027" теряет еще одного участника: Чехия решила не отправлять своего представителя на конкурс.
Чешское общественное телевидение решило не участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году из-за необходимости сократить расходы на фоне планируемого перехода на финансирование из государственного бюджета. Правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем хочет, чтобы общественное телевидение и радио отказались от нынешней системы финансирования за счет лицензионных сборов со зрителей и перешли на прямое государственное финансирование.
Критики, в том числе организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" (Reporters sans frontières, RSF), считают, что такой шаг угрожает независимости общественных СМИ. В июне Чешское телевидение и Чешское радио провели символическую забастовку в знак протеста против этого плана.
"В следующем году мы не увидим флаг Чехии на сцене", - заявило Чешское телевидение в социальной сети X, добавив, что надеется когда-нибудь вернуться к этому масштабному музыкальному событию.
"Мы знаем, что "Евровидение" много значит для всех нас. Поэтому мы благодарим всех чешских исполнителей и прежде всего вас, поклонников, за каждый голос, каждый комментарий, каждую поддержку и за то, что вы были с нами", - говорится в сообщении.
Решение Чехии стало очередным финансовым ударом для Европейского вещательного союза (EBU), который организует крупнейшее в мире музыкальное телешоу в прямом эфире. Ожидается, что Ирландия и Испания будут бойкотировать "Евровидение-2027" из-за участия Израиля. Ирландский вещатель RTE объяснил свое решение "ужасающими и непрекращающимися человеческими жертвами в секторе Газа и гуманитарным кризисом там".
В этом году пять стран бойкотировали конкурс из-за участия Израиля. Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания вышли из конкурса, а Ирландия, Словения и Испания отказались транслировать шоу, протестуя против допуска Израиля к участию на фоне его войны с палестинцами в секторе Газа. При этом участие России было приостановлено вскоре после вторжения в Украину.
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Финал "Евровидения" этого года, который проходил в Вене, на Чешском телевидении посмотрели 287 000 зрителей, или 13,37% аудитории. Ни один чешский исполнитель никогда не побеждал на "Евровидении".
Следующий песенный конкурс "Евровидение" пройдет в мае в болгарском городе Бургасе.