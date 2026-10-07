Очередной финансовый удар по "Евровидению": еще одна страна объявила об отказе от конкурса

"Мы знаем, что "Евровидение" много значит для всех нас. Поэтому мы благодарим всех чешских исполнителей и прежде всего вас, поклонников, за каждый голос, каждый комментарий, каждую поддержку и за то, что вы были с нами", - говорится в сообщении.