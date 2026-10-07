Кулбергс хочет ликвидировать структуру, которая так и не увеличила плату за транзит российского зерна
Премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает рассмотреть возможность ликвидации дочернего предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) - LatRailNet - с передачей функций по установлению платы за железнодорожную инфраструктуру Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).
LatRailNet до сих пор не установила тройную плату за железнодорожную инфраструктуру для транзита грузов зерновых российского происхождения, ссылаясь на юридические и экономические ограничения. Поэтому премьер ожидает, что эти соображения будут подкреплены проверяемыми расчетами эффективности выбранного решения и четко обозначенными вопросами, для решения которых необходимо решение правительства или Европейского союза (ЕС).
Кулбергс отмечает, что цель правительства четко определена - остановить транзит зерна стран-агрессоров. "Юридические риски необходимо оценить, но одного перечисления препятствий недостаточно. От LatRailNet я ожидаю конкретного предложения в рамках компетенции предприятия: что можно сделать, в какие сроки и с каким результатом. Если с помощью платы за инфраструктуру политической цели достичь невозможно, об этом нужно четко сказать и обосновать, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах", - сказал он. Также премьер-министр указал, что необходимо пересмотреть институциональную модель установления платы за инфраструктуру, проанализировав, обеспечивает ли отдельная структура в концерне LDz необходимую независимость и эффективность.
17 сентября Сейм принял поправки к закону о железной дороге, которые ускоряют пересмотр и введение платы за инфраструктуру. Предприятию LatRailNet было предложено оценить возможность повышения платы до тройного размера от существующей.
Кулбергс отмечает, что представленные предприятием юридические аргументы необходимо тщательно изучить оценить. Если же с помощью платы за инфраструктуру невозможно достичь поставленной цели, министры должны представить другое решение, в том числе, при необходимости, продвигать поправки к законам и готовить национальные санкции.
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Премьер-министр подчеркивает, что ограничения должны быть согласованы на уровне стран Балтии и ЕС, чтобы грузы стран-агрессоров не могли их обойти, переориентировавшись на железные дороги и порты соседних стран.
Кулбергс отмечает, что решение правительства Эстонии запретить транзит зерна российского и белорусского происхождения является важным шагом в общей политике безопасности Балтии. В то же время следует учитывать, что, по информации Министерства иностранных дел Эстонии, транзит российского зерна через Эстонию до сих пор был практически нулевым. Поэтому запрет имеет в основном превентивную цель - не допустить создания нового маршрута экспорта российского зерна.
Премьер-министр намерен обсудить этот вопрос с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на следующей неделе в Брюсселе. Цель Латвии - достичь скоординированного, юридически устойчивого и эффективного на практике решения.
Кулбергс поручил министрам иностранных дел, юстиции и сообщения оценить применение эстонского решения в Латвии, включая его влияние на народное хозяйство и возможные риски международных судебных разбирательств.
Министру сообщения Рихарду Козловскису поручено подготовить законопроект о ликвидации LatRailNet и передаче его функций КРОУ. В предложении должны быть оценены правовые и практические условия передачи функций, обеспечивающие соответствие требованиям ЕС и непрерывность установления платы за инфраструктуру. Козловскису также предстоит оценить подход Польши к ограничению транзита российского зерна, включая разграничение транзита и импорта в различных условиях перевалки и хранения грузов. В ходе оценки необходимо определить, возможно ли и как такой подход юридически применить в Латвии.
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Министр иностранных дел Байба Браже в течение недели должна представить в Кабинет министров предложение о запрете транзита, взяв за основу подход Эстонии, и оценку его влияния на доходы бюджета. Совместно с министром юстиции Эдвардом Смилтенсом необходимо подготовить пакет национальных санкций для запрета транзита зерна российского и белорусского происхождения, оценив его финансовое влияние и соответствие праву ЕС. В свою очередь, министр земледелия Улдис Аугулис на следующей неделе должен доложить о ходе взятия проб зерна и результатах сотрудничества с Украиной.
6 октября Кулбергс заявил СМИ, что LatRailNet не установила тройную плату за железнодорожную инфраструктуру для транзита грузов зерновых российского происхождения, а повысила ее на 24%.