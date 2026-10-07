Кулбергс хочет ликвидировать структуру, которая так и не увеличила плату за транзит российского зерна

Кулбергс отмечает, что цель правительства четко определена - остановить транзит зерна стран-агрессоров. "Юридические риски необходимо оценить, но одного перечисления препятствий недостаточно. От LatRailNet я ожидаю конкретного предложения в рамках компетенции предприятия: что можно сделать, в какие сроки и с каким результатом. Если с помощью платы за инфраструктуру политической цели достичь невозможно, об этом нужно четко сказать и обосновать, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах", - сказал он. Также премьер-министр указал, что необходимо пересмотреть институциональную модель установления платы за инфраструктуру, проанализировав, обеспечивает ли отдельная структура в концерне LDz необходимую независимость и эффективность.