Названы отрасли в Латвии, которые чаще всего подвергаются кибератакам

Киберзлоумышленники все активнее автоматизируют свои действия и используют искусственный интеллект (ИИ). Это увеличивает скорость и масштабы атак, оставляя меньше времени для реагирования на угрозы. Обнаруженная в действующей системе уязвимость может быть использована для атаки значительно менее чем через 24 часа после ее выявления.