Названы отрасли в Латвии, которые чаще всего подвергаются кибератакам
Государственные учреждения и услуги в первой половине 2026 года больше всего пострадали от киберугроз. Согласно последнему отчету Microsoft Digital Defense Report, на этот сектор пришлось 27% вредоносной активности, зафиксированной Microsoft, по сравнению с 17% в 2025 году.
Этот сектор также чаще всего становится целью киберопераций, осуществляемых государствами, поскольку располагает конфиденциальной информацией и предоставляет важнейшие услуги. Кроме того, он тесно связан с другими учреждениями, подрядчиками, поставщиками технологий и операторами критической инфраструктуры.
Данные Microsoft за первую половину 2026 года показывают, что влияние киберугроз в странах Балтии различается. В отчете зафиксировано 23 случая, когда в Латвии в период с июля 2025 года по июнь 2026 года наблюдалась киберактивность, осуществляемая государствами.
Путь для дальнейших атак
Скомпрометированные учетные записи пользователей по-прежнему остаются распространенным способом получения злоумышленниками доступа к системам. В 2026 году на фишинг пришлось 23% зафиксированных случаев проникновения по сравнению с 7% в 2025 году.
Примерно в половине – 52,2% – случаев проникновения, при которых использовались действующие учетные записи пользователей, злоумышленники также похищали дополнительные данные аутентификации. Это может позволить им быстро расширить доступ к системам. На первый взгляд единичный случай компрометации может привести к атаке программ-вымогателей, шпионажу, краже данных или серьезным нарушениям работы важных сервисов.
Темпы атак растут
Киберзлоумышленники все активнее автоматизируют свои действия и используют искусственный интеллект (ИИ). Это увеличивает скорость и масштабы атак, оставляя меньше времени для реагирования на угрозы. Обнаруженная в действующей системе уязвимость может быть использована для атаки значительно менее чем через 24 часа после ее выявления.
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Прогнозируется, что в 2026 году число публично раскрытых уязвимостей программного обеспечения достигнет рекордного уровня – 72 тысяч.
В этом году в ряде отраслей киберзлоумышленникам удавалось дольше оставаться в системах до того, как их обнаруживали или останавливали. После выявления проникновения организации реагировали быстрее, однако раннее обнаружение атак по-прежнему остается сложной задачей, поскольку злоумышленники имитируют действия легитимных пользователей.
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