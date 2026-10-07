Рынок труда принадлежит работникам - но этим нужно пользоваться стратегически
Уже несколько лет подряд руководители по персоналу и экономисты отмечают одно и то же: рынок труда принадлежит работникам. Вакансии остаются незаполненными дольше, работодатели адаптируются к более гибким условиям работы, а конкуренция за сотрудников в отдельных отраслях достигла невиданной интенсивности. Это структурная ситуация, обусловленная демографической реальностью Латвии, эмиграцией и темпами цифровизации, и нет оснований считать, что в ближайшие годы что-то кардинально изменится. Но адекватно ли работники используют эту ситуацию?
Поиск работы и привлечение сотрудников - две стороны одной медали, и оба процесса должны быть стратегически продуманными и целенаправленными. В большинстве случаев компании именно так и действуют - они ищут конкретные навыки, компетенции, экономическую ценность и видят определенный карьерный путь для каждой должности. Но подходят ли сотрудники к этому процессу столь же стратегически?
Каждый работник выиграл бы, если бы подходил к поиску работы с четким представлением о своей карьерной траектории - определял, чем хочет заниматься, какие навыки развивать, чему учиться, чего и когда хочет достичь.
Здесь я хочу поделиться своими рекомендациями для работников, которые ищут новый карьерный путь, чтобы дальнейшее сотрудничество было максимально эффективным для обеих сторон.
Профессионализм начинается еще до первой встречи
В процессе отбора нет незначительных деталей - оформление CV, адрес электронной почты, одежда на собеседовании, структура мотивационного письма. В поведенческой экономике это называется сигнализированием: каждый сигнал, который подает кандидат, имеет определенное значение. В банковской сфере, где доверие клиентов является базовой ценностью, на такие сигналы обращают особое внимание. Даже если опыта пока немного, CV должно показывать вовлеченность - например, участие в проектах, волонтерской деятельности, различных инициативах. Самооценка должна быть адекватной: чрезмерная уверенность в себе без содержания столь же неэффективна, как и чрезмерная скромность.
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Самое частое препятствие на собеседованиях - не недостаток знаний, а отсутствие четкого представления о карьерном развитии. Стратегическое планирование карьеры даже в самой простой форме - это компетенция, которую ищут работодатели. В начале карьеры неопределенность допустима, однако и тогда можно продемонстрировать продуманность: обоснованная цель с конкретными причинами убеждает гораздо больше, чем общее желание развиваться. Следует помнить и о том, что накопление компетенций - это процесс, который невозможно ускорить одной лишь мотивацией.
Диплом о высшем образовании необходим, но недостаточен. Способность учиться и адаптироваться - один из важнейших факторов долгосрочного успеха. Кандидат, который может сформулировать, чему он научился за последние 12 месяцев и как применил это на практике, выделяется на фоне остальных. Не менее важно элементарно изучить потенциального работодателя: кандидат, способный связать свой опыт с реальными задачами организации, получает существенное преимущество. Мотивационное письмо с названием другой организации - с такой реальностью мы сталкиваемся - говорит об обратном.
Приоритеты, определяющие устойчивость работодателя
Демографическая ситуация в Латвии делает политику возрастного разнообразия стратегической необходимостью. Команды, состоящие из представителей разных поколений, объединяют цифровые компетенции молодых специалистов с контекстными знаниями и устойчивостью опытных коллег. Предубеждения о технологической неграмотности работников старшего возраста в большинстве случаев преувеличены - рациональный подход заключается в оценке необходимых компетенций и последующем рассмотрении того, как обучение может компенсировать возможные пробелы.
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Первые 90 дней работы сотрудника - критически важный период. Эффективная адаптация нового сотрудника повышает вероятность его удержания на 25-30% и ускоряет рост производительности. Это означает не только формальное знакомство с обязанностями, но и структурированную поддержку наставника и активное включение в жизнь команды. Инвестиции на этом этапе дают долгосрочный результат - расходы на поиск и обучение нового сотрудника значительно выше.
Здоровые трудовые отношения во многом зависят от качества коммуникации непосредственного руководителя. Регулярные беседы, которые проходят не только во время ежегодной оценки, но становятся частью повседневной практики, создают среду, в которой сотрудники чувствуют, что их слышат. Это важно как для самих работников, так и для всей компании, поскольку именно в такой среде появляются новые идеи и предложения, способствующие развитию компании. Как мы говорим в Rietumu Banka - качество никогда не бывает случайностью.
Я убеждена, что и по-настоящему проведенное выходное интервью с сотрудником является ценнейшим источником для совершенствования кадровой политики. Совместные мероприятия вне работы - спортивные события, благотворительные инициативы, командообразование - укрепляют рабочую атмосферу и дают руководителю представление о коллективе, которого невозможно получить только из сухих данных.
Что говорят мировые исследования - и что это означает для банка
Доклад Всемирного экономического форума Future of Jobs 2025 дает четкую макрокартину: к 2030 году около 22% рабочих мест в мире претерпят существенные изменения - ожидается появление примерно 170 миллионов новых рабочих мест, но одновременно около 92 миллионов существующих исчезнут. Эту трансформацию определяют пять взаимосвязанных тенденций: развитие технологий, особенно ИИ и автоматизации, зеленая трансформация, демографические изменения, экономическая неопределенность и геополитическая фрагментация.
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В представленном в докладе исследовании 63% работодателей назвали дефицит навыков главным препятствием для трансформации своих организаций. В странах Балтии эту проблему усугубляют два дополнительных фактора: сложности с привлечением высококвалифицированных специалистов и сопротивление организационной культуры изменениям - это подтверждают и опросы местных работодателей.
Финансовый сектор не является исключением из этих глобальных тенденций. Автоматизация и ИИ уже сейчас меняют традиционные банковские процессы: обработку рутинных операций, оценку кредитных рисков, обслуживание клиентов. Это не означает, что банковские сотрудники потеряют работу, - это означает, что содержание их работы кардинально изменится. Будет расти спрос на способность интерпретировать данные, общаться с клиентами в сложных ситуациях и управлять технологиями, а не просто пользоваться ими.
Кроме того, демографические тенденции дополняют эту картину: сокращение численности рабочей силы в странах Балтии означает, что банки не могут позволить себе узкий подход к поиску талантов. Люди с нестандартным карьерным путем, специалисты старшего возраста с глубоким опытом в отрасли, люди после перерыва в карьере - все эти категории становятся стратегически ценными, если организация способна оценивать их навыки, а не только формат CV.
После более чем двух десятилетий работы в сфере управления персоналом я убеждена, что успешные трудовые отношения возникают тогда, когда обе стороны честны перед собой и друг перед другом. Работник, который четко знает, чего хочет и что может предложить, способен найти подходящего работодателя даже на напряженном рынке. Работодатель, который осознает свою культуру, ценности и требования, принимает на работу людей, которые действительно ему подходят.
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Рынок труда может принадлежать работникам. Но получение и сохранение лучших рабочих мест по-прежнему требует от кандидатов и организаций осознанного, стратегического и человеческого подхода.