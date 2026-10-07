Рынок труда принадлежит работникам - но этим нужно пользоваться стратегически

Здоровые трудовые отношения во многом зависят от качества коммуникации непосредственного руководителя. Регулярные беседы, которые проходят не только во время ежегодной оценки, но становятся частью повседневной практики, создают среду, в которой сотрудники чувствуют, что их слышат. Это важно как для самих работников, так и для всей компании, поскольку именно в такой среде появляются новые идеи и предложения, способствующие развитию компании. Как мы говорим в Rietumu Banka - качество никогда не бывает случайностью.