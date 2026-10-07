У берегов Сочи загорелся нефтяной танкер из "теневого флота": пляжи и набережные закрыли

Об ударе в Черном море также заявил президент Украины Владимир Зеленский. "За прошедшие сутки наши воины нанесли удары по четырем объектам, которые помогают России финансировать и продолжать ее жестокую войну, - по двум нефтяным объектам и военному полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Ответный удар был нанесен также в Черном море", - сказал Зеленский.