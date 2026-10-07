У берегов Сочи загорелся нефтяной танкер из "теневого флота": пляжи и набережные временно закрыли
Сильный пожар на нефтяном танкере у берегов Сочи напугал жителей города. Судно, вероятно входящее в так называемый "теневой флот" России, оказалось охвачено пламенем, доступ к пляжам ограничили, а российские СМИ заговорили о возможной атаке украинских беспилотников.
Вечером 6 октября недалеко от побережья Сочи произошел инцидент с нефтяным танкером. Жители города стали свидетелями сильного пожара на судне и активно публиковали в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия. На кадрах был виден сильный пожар - судно было практически полностью охвачено пламенем.
Как утверждает Supernova+, загорелся танкер Aframax Rio, следовавший под флагом Либерии. Есть предположение, что судно может относиться к российскому "теневому флоту", который Москва использует для перевозки нефти в обход санкций. "23 члена экипажа - все граждане Индии - эвакуированы", - говорится в сообщении российского Министерства транспорта.
Судно у побережья Сочи, по предварительным данным, было атаковано безэкипажным катером. Власти попросили жителей Сириуса воздержаться от длительного пребывания на улице и не открывать окна из-за пожара на танкере: https://t.co/a1Rw3Fidgf https://t.co/Pl4qNUoVge— Дождь (@tvrain) October 6, 2026
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что городской оперативный штаб временно ограничил доступ к морским набережным и пляжам. "Городской оперативный штаб принял решение временно ограничить доступ к морским набережным и пляжам. Призываю жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их повторном открытии", - заявил он.
Российские СМИ сообщают, что пожар мог возникнуть в результате атаки беспилотных судов. Однако местные жители утверждают, что никаких взрывов не слышали.
Об ударе в Черном море также заявил президент Украины Владимир Зеленский. "За прошедшие сутки наши воины нанесли удары по четырем объектам, которые помогают России финансировать и продолжать ее жестокую войну, - по двум нефтяным объектам и военному полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Ответный удар был нанесен также в Черном море", - сказал Зеленский.
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Российский Z-канал "Два майора" утверждает, что произошло "воздействие противника с воздуха", намекая на возможный удар украинского беспилотника. При этом никаких подтверждений этой информации нет. Российское издание "Агентство" сообщает, что Aframax Rio внесен в украинские санкционные списки как судно российского "теневого флота".
В данный момент власти сообщают, что спасатели ликвидировали открытое горение на танкере. На месте продолжают работать спасательные суда, при этом утверждается, что загрязнения акватории нефтяным грузом не произошло.