"Подбежали с ножом и не давали уйти!" Отец бьет тревогу из-за группы подростков на детской площадке на улице Барона
Конфликт на детской площадке в центре Риги, по словам местного жителя, закончился появлением ножа и многочасовым ожиданием полиции. Мужчина утверждает, что агрессивные подростки окружили его и дочь и не позволяли уйти.
Житель Риги по имени Рафик рассказал в Facebook о тревожном инциденте, который, по его словам, произошел вечером 6 октября на большой детской площадке на улице Барона. Мужчина утверждает, что после конфликта с группой подростков один из них достал нож, а полицейские, которых он неоднократно вызывал, так и не приехали.
По словам Рафика, около 20.00 он находился на детской площадке вместе с дочерью. Его внимание привлекла группа подростков. "Я был на детской площадке вместе с дочерью. Рядом находилась группа подростков, которые очень громко ругались. Два раза я сделал им замечание, чтобы они учитывали, что находятся на детской площадке. Но в третий раз подошел к ним, чтобы еще раз сделать замечание", - рассказал Рафик.
По словам мужчины, в группе находился совершеннолетний молодой человек, который после конфронтации агрессивно направился к нему. Ситуация обострилась настолько, что Рафик ударил молодого человека по лицу.
"Ситуация стала еще серьезнее, когда один из подростков подбежал с ножом и попытался передать его этому совершеннолетнему молодому человеку. Я сразу сказал, чтобы нож убрали", - утверждает мужчина.
На место также подошли другие взрослые, которые пытались их разнять. Рафик предупредил их, что у одного из подростков есть нож. По словам мужчины, он попытался вместе с дочерью уйти с детской площадки, однако подростки окружили их и не позволяли уйти. Тогда Рафик обратился к администрации детской площадки и попросил вызвать полицию. Это произошло примерно в 20.15.
Полиция, по словам мужчины, так и не приехала
Рафик утверждает, что ждал правоохранителей около 30 минут, однако за это время они не приехали. "Я повторно позвонил и сообщил, что есть нож, а группа подростков по-прежнему находится там и не позволяет мне с дочерью уйти домой. Мне ответили, что есть другие вызовы и нужно ждать своей очереди", - рассказал он.
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Еще примерно через 40 минут мужчина снова позвонил в полицию и сообщил, что правоохранители все еще не приехали и он остается на месте происшествия. По его словам, ему снова ответили, что необходимо ждать.
"В конце концов я попросил жену приехать и забрать нашу дочь, а сам остался ждать полицию. Около 22.10 полиция еще не приехала, и до настоящего момента со мной в связи с этим происшествием полиция не связывалась", - заявил Рафик.
Мужчина отметил, что сначала, ожидая полицию, задавался вопросом, зачем вообще сделал подросткам замечание и почему решил вмешаться. Однако на следующий день, по его словам, посмотрел на произошедшее иначе. "Главный вопрос здесь не в моем потерянном времени. Главный вопрос - безопасность детей: все произошло на детской площадке, и во время конфликта был нож", - подчеркнул он.
По словам мужчины, подростки регулярно бывают на площадке
Позже Рафик, по его словам, выяснил у работников детской площадки, что упомянутая группа подростков регулярно находится на площадке на улице Барона.
"Поэтому я хочу обратить внимание родителей на происходящее. Если вы посещаете эту детскую площадку или другие общественные детские площадки, будьте осторожны и обращайте внимание на то, что происходит вокруг", - призвал мужчина.
Рафик также заявил, что намерен повторно обратиться в полицию и сообщить о произошедшем, поскольку считает, что подобные ситуации нельзя игнорировать. "Моя цель только одна - чтобы мы, родители, уделяли больше внимания безопасности наших детей. Будьте осторожны, внимательны и заботьтесь о своих детях", - сказал он.