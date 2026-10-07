"Подбежали с ножом и не давали уйти!" Отец бьет тревогу из-за группы подростков на детской площадке на улице Барона

По словам Рафика, около 20.00 он находился на детской площадке вместе с дочерью. Его внимание привлекла группа подростков. "Я был на детской площадке вместе с дочерью. Рядом находилась группа подростков, которые очень громко ругались. Два раза я сделал им замечание, чтобы они учитывали, что находятся на детской площадке. Но в третий раз подошел к ним, чтобы еще раз сделать замечание", - рассказал Рафик.