Жительница Латгале предупреждает туристов - здесь телефон может подключиться к белорусской сети, а это очень неприятно
Посетителям приграничных районов Беларуси рекомендуют отключать в мобильных телефонах автоматический поиск сетей, чтобы устройства не подключались к белорусским операторам и не приносили неприятных сюрпризов в счетах.
Об этом порталу Jauns.lv рассказала предпринимательница Илзе Стабулниеце, которая работает в приграничном районе. Ее конная ферма Klajumi находится в Каплавской волости Краславского края, всего в 5 километрах от границы с Беларусью.
Говоря о нынешней ситуации с безопасностью и ее влиянии на работу, Стабулниеце отметила:
"Мне приходится выступать в роли человека, который всех успокаивает, потому что мы живем в независимом государстве, и если рассуждать здраво, то никакой военной ситуации у нас нет. Предыдущее поколение моей семьи пережило войну. Конечно, нам нужно думать о безопасности, мы живем вместе со своей страной. Когда весной случайно залетевший дрон вызвал панику, особенно в СМИ, ситуация была не настолько серьезной, как ее представляли".
На нехватку клиентов в этом сезоне ее предприятие пожаловаться не могло. "У нас было примерно так же, как в прошлом году. Июль и август были лучше, чем в прошлом году, а в сентябре было примерно на 20 человек меньше. Не так хорошо, как в 2023 году, но лучше, чем в прошлом году".
Шум вокруг безопасности отпугнул школьников
Предпринимательница сожалеет, что шумиха вокруг безопасности отпугнула школьников. На ферме принимают группы учащихся, которых здесь считают не туристами, а участниками социального образовательного проекта.
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"Школьников напугали весенний дрон и поднятая шумиха. Из двух групп родители звонили и говорили, что дети хотят приехать, но в итоге отвезли их в Екабпилс. Возможно, некоторые вообще не записались, хотя приехали бы, если бы не шумиха вокруг безопасности".
При этом заметного влияния на финансовое положение предприятия отказ школьных групп не оказал. "Это копейки, которые мы получаем от групп. Мы и так многое даем школьникам бесплатно".
Только 5 километров от границы
Летом детские лагеря были заполнены на 100%, как и в предыдущие годы. Кроме того, конное представление в августе посетили около 3000 человек.
"Мы подготовили информацию о безопасном месте укрытия на территории нашего парка в соответствии с рекомендациями. Но, слава Богу, над нами никто не летал, и люди приезжали, наслаждались лошадьми и природой".
Несмотря на разговоры о возможных угрозах безопасности, предпринимательница сохраняет оптимизм. "Люди приезжают к нам, может быть, немного удивляясь тому, как мы живем и что посреди леса, во дворе, все-таки не растет крапива. Свет горит".
По ее словам, семья уже 90 лет живет в приграничной зоне и фактически выполняет, как она шутит, функцию добровольной пограничной охраны.
"Мы своей жизнью здесь охраняем внешнюю границу Латвии и Европейского союза".
Конная ферма Klajumi находится всего в 5 километрах от латвийско-белорусской границы. На вопрос, не боятся ли жители фермы возможного обострения ситуации, Стабулниеце ответила: "Нам не страшно. Мы живем здесь уже в третьем поколении и будем продолжать жить. Здесь наша семья и наши животные, здесь мы и останемся".
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С детьми обсуждают и историю, и современные события
Хозяйка также рассказала, что с детьми регулярно обсуждают происходящее в стране и мире.
"Детей обучают в соответствии с их возрастом. Каждый день мы обсуждаем и внешнюю, и внутреннюю политику, сейчас еще и выборы. Раньше мы тоже анализировали ситуацию, например, в 2022 году. Я рассказываю и об истории - о том, как развивались события в 1939 году, когда сюда вошла российская армия, и о том, как мы можем защитить себя сейчас".
По ее словам, главное, чтобы ситуация не ухудшалась из-за "партии вонючих, давно не стиранных кремлевских носков". Все происходящее с детьми необходимо обсуждать.
Говоря о безопасных местах укрытия на случай угрозы, Стабулниеце считает, что муниципалитеты должны заботиться о жителях городов. "Наше безопасное место - это наш дом. О сельских жителях никто не думает".
Дрова, вода из колодца и запасы в подвале
"У нас дровяное отопление, вода в колодце, запасы в подвале. Мы знаем, как выжить и в лесу, муж охотник. Он умеет и ставить ловушки".
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По словам предпринимательницы, сельским жителям нужно понимать, что система безопасных мест укрытия в первую очередь рассчитана на горожан. "Горожане слабые, сельские жители крепкие", - с улыбкой говорит она, напоминая, что ее семья переживала времена и без электричества.
Предупреждают о белорусских сетях
Особое внимание предпринимательница обращает на мобильную связь. Представители Национальных вооруженных сил Латвии в последнее время ездят по приграничным районам и разговаривают с местными жителями.
"Я говорю им, что все это немного странно. Мы предупреждаем наших посетителей, чтобы они отключали автоматический поиск сетей на мобильных телефонах и не подключались к белорусскому передатчику. Наши передатчики настолько слабые, что иногда уже в 5-10 километрах от границы телефон ловит белорусскую сеть".
Если посетителей заранее не предупредить, телефоны могут автоматически подключиться к белорусской мобильной сети.
"У нас нет сигнала латвийских операторов, которые предлагают мобильную связь, а белорусская сеть сразу подключается автоматически. Только там нужно платить 2 евро за минуту. Такие случаи уже бывали".
Сама предпринимательница с подобной ситуацией не сталкивалась, поскольку знает особенности приграничной территории. Однако для посетителей это может стать неприятным сюрпризом.
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По ее словам, особенно осторожными следует быть клиентам Bite: в приграничной зоне у этого оператора связь очень слабая, тогда как у Tele2 и LMT ситуация лучше.