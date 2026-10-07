Жительница Латгале предупреждает туристов - здесь телефон может подключиться к белорусской сети, а это очень неприятно

На нехватку клиентов в этом сезоне ее предприятие пожаловаться не могло. "У нас было примерно так же, как в прошлом году. Июль и август были лучше, чем в прошлом году, а в сентябре было примерно на 20 человек меньше. Не так хорошо, как в 2023 году, но лучше, чем в прошлом году".