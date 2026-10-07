Bloomberg: НАТО представит план на случай нападения России на Балтию с названием "Теория победы"

НАТО считает, что уничтожение командования приведет к провалу вторжения. "Теория победы", которая будет обсуждаться в Варшаве на следующей неделе, должна показать, что у НАТО есть четкий план, и альянс готов решительно ответить на вторжение России. В то же время, как сообщил источник Bloomberg, это должно послужить стимулом для государств-членов инвестировать в оборону и боеготовность. По мере роста оборонных бюджетов в европейских странах ведутся дискуссии о том, на что тратить больше денег - следует ли отдавать приоритет традиционному вооружению, такому как танки, или новым технологиям, в соответствии с тем, что наблюдалось в Украине. "Теория победы" Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе проста - поддерживать превосходство НАТО в соответствии с планами сдерживания и обороны альянса и на их основе.