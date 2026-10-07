Bloomberg: НАТО представит план на случай нападения России на Балтию с названием "Теория победы"
Как НАТО собирается остановить Россию, если та нападет на Балтию? По данным Bloomberg, альянс делает ставку на дроны и искусственный интеллект, которые должны обезглавить вторжение в самом начале.
НАТО разработало новую стратегию защиты своего восточного фланга, включая страны Балтии, в случае российской агрессии, и эту стратегию представит союзникам на конференции в Варшаве 12 октября командующий силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич. Bloomberg утверждает, что доклад, часть которого не является секретной, направлен на отражение российского нападения главным образом с помощью беспилотников и технологий искусственного интеллекта (ИИ), сочетая их с использованием традиционного оружия и учитывая опыт войны в Украине, сообщает Latvijas Avīze.
План, получивший название "Теория победы" (Theory of Victory), основан на идее уничтожения командных структур российских войск в самом начале вторжения. Для этой цели будут использоваться относительно недорогие беспилотники с автономными системами поиска целей на основе искусственного интеллекта с минимальным участием человека.
НАТО считает, что уничтожение командования приведет к провалу вторжения. "Теория победы", которая будет обсуждаться в Варшаве на следующей неделе, должна показать, что у НАТО есть четкий план, и альянс готов решительно ответить на вторжение России. В то же время, как сообщил источник Bloomberg, это должно послужить стимулом для государств-членов инвестировать в оборону и боеготовность. По мере роста оборонных бюджетов в европейских странах ведутся дискуссии о том, на что тратить больше денег - следует ли отдавать приоритет традиционному вооружению, такому как танки, или новым технологиям, в соответствии с тем, что наблюдалось в Украине. "Теория победы" Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе проста - поддерживать превосходство НАТО в соответствии с планами сдерживания и обороны альянса и на их основе.
"Однако, учитывая нестабильную и сложную глобальную ситуацию, мы должны сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, при необходимости, для победы в случае нападения". Пресс-секретарь Гриневича Мартин О'Доннелл подчеркнул, что стратегия НАТО носит "чисто оборонительный" характер и включает в себя принципы предотвращения конфликта, если провокация не была "преднамеренной".
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В то же время Варшава обсудит необходимость совместного реагирования альянса на проявления гибридной войны со стороны России, которые, как признает НАТО, становятся все более дерзкими. Наиболее яркими примерами являются дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига в Германии и обстрел датского военного вертолета сигнальными ракетами с российского военного корабля в Балтийском море. По мнению руководства альянса, страны НАТО, работая вместе, должны продемонстрировать Москве, что диверсионная кампания России в Европе не остановит их в поддержке Украины.