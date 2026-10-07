Мошенники массово обворовывают латвийцев, используя популярные порталы объявлений - ss.lv, andelemandele.lv и другие
Слишком дешевый товар на сайте объявлений может обернуться потерей денег: мошенники переводят покупателей на поддельные страницы курьерских служб и выманивают данные банковских карт.
Служба предотвращения инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv предупреждает о мошенниках, которые активно размещают на популярных сайтах объявлений фиктивные предложения с целью выманить данные платежных карт жителей.
Злоумышленники массово действуют на таких популярных торговых платформах, как ss.lv, andelemandele.lv, а также в разделе Marketplace социальной сети Facebook.
Основой мошеннической схемы становятся привлекательные объявления, в которых различные товары предлагаются по подозрительно низким ценам. Это позволяет злоумышленникам быстро привлечь внимание потенциальных покупателей.
Когда покупатель связывается с фальшивым "продавцом", в ходе переписки ему отправляют ссылку на поддельный сайт. Такие мошеннические страницы визуально создаются так, чтобы максимально точно имитировать официальные сайты известных курьерских служб, в том числе DPD Latvija. Главная цель таких страниц - создать у человека ощущение надежности и убедить его ввести данные своей платежной карты.
Эксперты по безопасности призывают жителей быть особенно внимательными, критически оценивать слишком выгодные и дешевые предложения, а также всегда тщательно проверять ссылки и адрес сайта (URL) перед вводом каких-либо личных или финансовых данных.
Более подробная информация о том, как распознать фальшивые объявления, доступна на официальном сайте Cert.lv.