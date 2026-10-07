Мошенники массово обворовывают латвийцев, используя популярные порталы объявлений - ss.lv, andelemandele.lv и другие

Когда покупатель связывается с фальшивым "продавцом", в ходе переписки ему отправляют ссылку на поддельный сайт. Такие мошеннические страницы визуально создаются так, чтобы максимально точно имитировать официальные сайты известных курьерских служб, в том числе DPD Latvija. Главная цель таких страниц - создать у человека ощущение надежности и убедить его ввести данные своей платежной карты.