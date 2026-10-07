"Мама не успела…" Очевидцы потрясены гибелью 17-летней девушки в Золитуде
Трагедия в рижском микрорайоне Золитуде потрясла местных жителей - 17-летняя девушка погибла, упав с балкона 16-го этажа. По словам очевидцев, мать не успела остановить дочь.
В воскресенье обычный двор в Золитуде стал местом трагедии. После гибели 17-летней девушки местные жители рассказали, что видели и слышали в тот день.
"Окно наверху было открыто, человек внизу лежал на склоне. Приехала скорая, потом реанимация, потом полиция. Видимо, реанимировать не удалось, а позже полиция осталась охранять останки, пока не приехало похоронное бюро", - рассказал очевидец.
"Знаю только, что на 16-м этаже была какая-то девушка. На 16-м этаже, насколько мне известно, нашли ее вещи. Там был телефон и вещи", - рассказал телеканалу TV3 в программе Degpunktā житель дома.
Посмотреть на место, где упала девушка, пришли несколько школьников. Они не были близко знакомы с погибшей, однако среди детей уже обсуждалась примерная версия того, что произошло в тот роковой день.
"Девушке было 17 лет. Она с улицы Паула Лейиня. Она убегала от мамы. Успела вместе с каким-то соседом забежать и добежать до 16-го этажа, на тот балкон. Мама не успела и, как я слышала, видела, как она прыгнула", - рассказала девушка.
На вопрос журналиста, был ли у них конфликт, она ответила утвердительно. По ее словам, у девушки также были "какие-то проблемы с головой".
Правоохранительные органы подтверждают, что падение произошло с балкона 16-го этажа и что погибшей была девушка 2009 года рождения. По факту произошедшего начат уголовный процесс. В настоящее время ничто не указывает на то, что произошло преступление.
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Otkrito выражает соболезнования родным и близким погибшей девушки.