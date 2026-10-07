"Мама не успела…" Очевидцы потрясены гибелью 17-летней девушки в Золитуде

"Девушке было 17 лет. Она с улицы Паула Лейиня. Она убегала от мамы. Успела вместе с каким-то соседом забежать и добежать до 16-го этажа, на тот балкон. Мама не успела и, как я слышала, видела, как она прыгнула", - рассказала девушка.