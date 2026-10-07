В Даугавпилсе отопительный сезон начинается уже сегодня

В домах, где установлены автоматизированные тепловые узлы, после подключения отопления оборудование будет автоматически регулировать подачу тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха и заданных параметров дома. Таким образом, тепло будет подаваться только в необходимом объеме, что позволит поддерживать комфортную температуру в помещениях и одновременно эффективнее использовать тепловую энергию. Когда на улице станет холоднее, система отопления будет работать в соответствии с потребностями и не будет отключаться, даже если в течение дня температура немного повысится.