В Даугавпилсе отопительный сезон начинается уже сегодня
В Даугавпилсе сегодня официально стартует отопительный сезон. Тепло в квартиры начнет поступать по мере снижения температуры, а автоматические системы будут самостоятельно регулировать подачу энергии.
Решение о начале отопительного сезона в Даугавпилсе принято с учетом метеорологических прогнозов, чтобы обеспечить жителям комфортные условия. Председатель правления Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (DDzKSU) Александр Краморенко сообщил, что в среду будут включены тепловые узлы, а по мере похолодания тепло начнет поступать в радиаторы квартир в соответствии с настройками каждого дома.
"Вскоре ожидается более прохладная, дождливая и влажная погода, поэтому важно, чтобы дома были своевременно прогреты. Это позволит впоследствии не расходовать большое количество тепловой энергии для поддержания необходимой температуры в квартирах", - пояснил Краморенко.
В домах, где установлены автоматизированные тепловые узлы, после подключения отопления оборудование будет автоматически регулировать подачу тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха и заданных параметров дома. Таким образом, тепло будет подаваться только в необходимом объеме, что позволит поддерживать комфортную температуру в помещениях и одновременно эффективнее использовать тепловую энергию. Когда на улице станет холоднее, система отопления будет работать в соответствии с потребностями и не будет отключаться, даже если в течение дня температура немного повысится.
В первые дни после подключения отопления в отдельных квартирах радиаторы могут прогреваться неравномерно. Чаще всего это связано с наличием воздуха в отопительной системе.
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Если радиаторы не нагреваются, жители домов, которые обслуживает DDzKSU, должны сообщить об этом в круглосуточную аварийную службу.