Давайте подождем: позиция ОС по Стамбульской конвенции после выборов изменилась
Окончательное слово по Стамбульской конвенции за новым Сеймом, где "Объединенный список" получил ключевую роль. Однако один из его лидеров, Эдгар Таварс, уже предлагает не торопиться.
Сейчас было бы разумнее взять паузу в вопросе о выходе из Стамбульской конвенции, заявил в интервью передаче TV3 "900 секунд" министр умного управления и регионального развития, избранный в новый Сейм представитель "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс.
По его мнению, видно, что Стамбульская конвенция напрямую не защищает женщин от насилия, однако поспешный выход из конвенции может повлечь за собой негативные последствия на международном уровне, особенно перед составлением многолетнего бюджетного плана Европейского союза.
Поэтому Таварс призывает отнестись к этому вопросу очень осторожно и с его решением "немного повременить", скорее обратив внимание на данные ОС обещания в области экономики, иностранных инвестиций, реформ госуправления и безопасности, поскольку это, по его мнению, гораздо важнее.
Политик напомнил, что вопрос о Стамбульской конвенции не входил в число приоритетов ОС и во время предвыборной кампании.
Как сообщалось, осенью прошлого года находившийся тогда в оппозиции ОС вместе с другими политическими силами продвигал выход Латвии из Стамбульской конвенции, и Сейм это поддержал, однако предложение вызвало широкие общественные протесты. Президент Эдгар Ринкевич не провозгласил закон и передал его на повторное рассмотрение в парламент. Сейм договорился доверить окончательное решение вопроса парламенту следующего созыва, в котором ОС теперь получил потенциально доминирующую роль.
Кандидат в премьер-министры от ОС, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, которого президент хотел бы видеть формирующим и следующее правительство, пообещал в своей работе сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте.