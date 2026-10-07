Давайте подождем: позиция ОС по Стамбульской конвенции после выборов изменилась

Как сообщалось, осенью прошлого года находившийся тогда в оппозиции ОС вместе с другими политическими силами продвигал выход Латвии из Стамбульской конвенции, и Сейм это поддержал, однако предложение вызвало широкие общественные протесты. Президент Эдгар Ринкевич не провозгласил закон и передал его на повторное рассмотрение в парламент. Сейм договорился доверить окончательное решение вопроса парламенту следующего созыва, в котором ОС теперь получил потенциально доминирующую роль.