Когда в Латвии выпадет первый снег? Синоптики дали прогноз
Синоптики не ждут первых снежинок в середине октября: впереди циклон с дождем и ветром до 28 метров в секунду, а затем снова тепло.
В последние годы первый снег местами по стране - обычно в Видземе и Латгале - чаще всего наблюдался в октябре. В прошлом году сообщения о первых снежинках поступили 12 октября из Балвского края, а в 2023 году уже 8 октября во многих местах Латвии шел снег. В некоторые годы первый снег выпадал только в ноябре.
На этой неделе после солнечного и теплого четверга ожидается циклон - в пятницу временами будет идти дождь, станет прохладнее и значительно усилится ветер, на побережье скорость юго-западного и западного ветра в порывах может достигать 28 метров в секунду.
В ночь на субботу ветер стихнет. В выходные временами будет идти дождь, температура воздуха ночью составит +4..+12 градусов, максимальная температура днем достигнет +9..+15 градусов.
Похожая температура воздуха сохранится и на следующей неделе, временами ожидается дождь.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, во второй половине октября температура воздуха в Латвии будет примерно на два градуса выше обычной, а в ноябре она может опуститься до нормы. Декабрь прогнозируется теплым и дождливым, январь и февраль - более холодными и снежными.