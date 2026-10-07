Когда в Латвии выпадет первый снег? Синоптики дали прогноз

В последние годы первый снег местами по стране - обычно в Видземе и Латгале - чаще всего наблюдался в октябре. В прошлом году сообщения о первых снежинках поступили 12 октября из Балвского края, а в 2023 году уже 8 октября во многих местах Латвии шел снег. В некоторые годы первый снег выпадал только в ноябре.