Профсоюзы требуют повышения минимальной заработной платы в Латвии и снижения пенсионного возраста
Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) настаивает на том, что минимальную месячную зарплату в Латвии необходимо повысить как минимум до 835 евро, а минимальный стаж работы для получения пенсии сократить с 20 до 15 лет, поскольку сегодня отмечается День достойного труда.
Как сообщила специалист по связям с общественностью ЛССП Санита Биркенфелде, профсоюзы во всем мире отмечают 7 октября день достойного труда. Присоединяясь к международным профсоюзам, ЛССП в письме Министерству благосостояния подчеркивает, что достойный труд возможен только там, где есть качественные рабочие места.
Наряду с требованием установить в 2027 году минимальную зарплату не ниже 835 евро в месяц, ЛССП призывает обеспечить достойный уровень социальной защиты работников в случаях безработицы, болезни и несчастных случаев на работе, а также при выходе на пенсию по старости. Профсоюзы требуют сохранить уровень защиты и финансовой поддержки работников во время нетрудоспособности и отстаивать право работников на оплачиваемое обучение.
В сфере пенсий ЛССП предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, с 20 до 15 лет, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5% до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсий дважды в год в соответствии с ростом инфляции вместо одного раза, как сейчас.
Также ЛССП призывает Минблаг поддержать требование к Европейской комиссии (ЕК) разработать и опубликовать проекты директив об искусственном интеллекте и алгоритмическом управлении на рабочих местах, а также об эффективном решении проблем психосоциальных рисков, рисков, связанных с экстремальными изменениями климата, а также эмоционального и физического насилия в сфере охраны труда.
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Представители профсоюзов призывают Минблаг в своих позициях и мнениях поддержать требования и интересы работников в рамках готовящегося акта о качественных рабочих местах (Quality Jobs Act), который ЕК обещает опубликовать в конце этого года.