Профсоюзы требуют повышения минимальной заработной платы в Латвии и снижения пенсионного возраста

В сфере пенсий ЛССП предлагает не только сократить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, с 20 до 15 лет, но и с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5% до 6%. Также выдвинуто требование проводить индексацию пенсий дважды в год в соответствии с ростом инфляции вместо одного раза, как сейчас.