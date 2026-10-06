"Все произошло слишком быстро": очевидец рассказал о массовой аварии на Бауском шоссе
Во вторник на Бауском шоссе одна ошибка водителя привела к цепной аварии, в которой пострадали 6 автомашин и два человека, сообщает "Degpunktā".
Во вторник утром на Бауском шоссе в Иевцавской волости возле Димзукалнса произошла серьезная авария с участием шести автомобилей. Четыре из них были грузовыми. По предварительной информации, один из водителей по пока не установленной причине внезапно выехал на встречную полосу, после чего произошло сразу несколько столкновений. Самые тяжелые травмы получил именно предполагаемый виновник аварии.
Специалист Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) поднял над местом происшествия беспилотник, чтобы восстановить последовательность событий и выяснить обстоятельства аварии. Попавшие в ДТП автомобили растянулись вдоль шоссе на несколько сотен метров. Грузовик, оказавшийся в кювете, предположительно стал причиной аварии. По словам очевидцев, его водитель внезапно начал уходить на встречную полосу. По пути он задел три грузовых автомобиля, затем столкнулся с микроавтобусом и съехал в кювет.
Водителю грузовика, ехавшему за микроавтобусом, удалось избежать удара. Он успел резко свернуть с дороги, когда увидел происходящее. А один из водителей грузовиков, ставший участником аварии, рассказал, что все произошло буквально за несколько секунд. По его словам, сначала грузовик перед ним начал смещаться, затем ударил его автомобиль, после чего врезался в микроавтобус.
"Он сначала... Передо мной ехала эта машина. Сначала она пошла в эту сторону. Немного отбросила, а потом на мою. И после этого врезалась в микроавтобус. Не знаю, может, шина или что-то еще... Хорошо, что мы еще не столкнулись лоб в лоб. Все произошло слишком быстро", - рассказал водитель. Он добавил, что буквально за час до аварии должен был прибыть на разгрузку, однако в итоге оказался участником серьезного ДТП.
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Эксперт CSDD по безопасности Оскар Ирбитис отметил, что первоначальная информация не указывает на очевидную техническую причину, например разрыв шины.
Всего в результате аварии в больницу доставили двух человек. Один из них - водитель грузовика, спровоцировавшего столкновение. Он находился в тяжелом состоянии. Второй пострадавший - водитель другого грузовика, получивший сравнительно легкие травмы. Специалисты отмечают, что последствия могли быть гораздо тяжелее. По словам эксперта, если бы грузовик сместился всего на метр левее, ситуация могла закончиться значительно трагичнее.
Бауское шоссе является одной из загруженных дорог, где постоянно движется большое количество грузового транспорта. Пока отдельные участки таких трасс не переоборудованы в четырехполосные дороги, даже одна ошибка водителя может привести к серьезным последствиям.