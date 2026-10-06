"Все произошло слишком быстро": очевидец рассказал о массовой аварии на Бауском шоссе

"Он сначала... Передо мной ехала эта машина. Сначала она пошла в эту сторону. Немного отбросила, а потом на мою. И после этого врезалась в микроавтобус. Не знаю, может, шина или что-то еще... Хорошо, что мы еще не столкнулись лоб в лоб. Все произошло слишком быстро", - рассказал водитель. Он добавил, что буквально за час до аварии должен был прибыть на разгрузку, однако в итоге оказался участником серьезного ДТП.