Инцидент на границе: мигрантов из Беларуси стали сопровождать люди с оружием

Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс рассказал агентству LETA, что были украдены две камеры наблюдения за границей. При этом необходимые меры уже принимаются для восстановления поврежденной инфраструктуры. Пуятс допустил, что люди в масках могли не быть представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благоприятное отношение белорусских служб для перевозки нелегальных мигрантов.