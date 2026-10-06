Инцидент на границе: мигрантов из Беларуси стали сопровождать люди с оружием
На этой неделе вооруженные и агрессивно настроенные люди в масках с территории Беларуси пытались переправить в Латвию группу нелегальных мигрантов, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии.
В понедельник вечером группа из как минимум 20 нелегальных мигрантов под руководством трех людей в масках попыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Военнослужащие НВС остановили попытку пересечения границы, однако, в отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной.
Сопровождающие мигрантов были вооружены, угрожали военнослужащим НВС, а также активно подталкивали и гнали группу мигрантов в направлении Латвии. В НВС подтвердили, что, судя по происходившему, у сопровождающих был пистолет.
Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и украли камеры, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Люди успели вернуться на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников.
"Беларусь должна понимать, что такие случаи могут привести к более тяжелым последствиям для самой Беларуси", - заявил министр.
Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс рассказал агентству LETA, что были украдены две камеры наблюдения за границей. При этом необходимые меры уже принимаются для восстановления поврежденной инфраструктуры. Пуятс допустил, что люди в масках могли не быть представителями белорусских государственных служб, а участниками организованной преступности, которые используют благоприятное отношение белорусских служб для перевозки нелегальных мигрантов.
По словам Пуятса, случаев саботажа против инфраструктуры информационных технологий стало больше, чем раньше. При этом пограничный забор повреждают примерно в два раза реже, чем год назад.
Произошедшее подтверждает, что намеренные провокации и гибридные угрозы на латвийско-белорусской границе продолжатся, а нелегальная миграция используется как инструмент давления на Латвию, а также одновременно на внешнюю границу Европейского союза и НАТО, считают НВС. Пуятс также согласился, что конкретный инцидент свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне напряженности и продолжающихся диверсиях.
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НВС и в дальнейшем будут оказывать поддержку Государственной погранохране на латвийско-белорусской и латвийско-российской границе, чтобы совместно реагировать на вызовы, связанные с нелегальной миграцией, провокациями и другими гибридными угрозами.