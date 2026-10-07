Кулбергс: налог на стриминговые платформы не стоит того, чтобы портить отношения с США

Он привел в пример Литву, которая сейчас ведет переговоры о размещении в стране дополнительных вооруженных сил США. По мнению Кулбергса, любой необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности. Премьер также подчеркнул, что Tet к нему по этому вопросу не обращалась.