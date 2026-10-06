"Оборотень" остается: операцию по борьбе с нелегальной миграцией продлили до конца года

Сегодня правительство приняло решение продлить операцию "Оборотень" до 31 декабря, сообщил журналистам руководитель Центра управления кризисами (KVC) Арвис Зиле. Он признал, что в течение последних двух недель вновь наблюдается усиленное давление со стороны нелегальных мигрантов на латвийскую границу. Сейчас организаторы нелегальной миграции пытаются любыми способами переправить мигрантов через границу - вплоть до того, что силой вытесняют людей за границу, рассказал Зиле. Кроме того, в последнее время на границе вновь демонтируют и крадут камеры, пояснил он.