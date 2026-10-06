"Оборотень" остается: операцию по борьбе с нелегальной миграцией продлили до конца года
На восточной границе Латвии снова усилилось давление нелегальных мигрантов: камеры крадут, людей пытаются силой вытеснять через границу, поэтому операцию Vilkatis ("Оборотень") решили продлить до конца года.
Сегодня правительство приняло решение продлить операцию "Оборотень" до 31 декабря, сообщил журналистам руководитель Центра управления кризисами (KVC) Арвис Зиле. Он признал, что в течение последних двух недель вновь наблюдается усиленное давление со стороны нелегальных мигрантов на латвийскую границу. Сейчас организаторы нелегальной миграции пытаются любыми способами переправить мигрантов через границу - вплоть до того, что силой вытесняют людей за границу, рассказал Зиле. Кроме того, в последнее время на границе вновь демонтируют и крадут камеры, пояснил он.
Зиле допустил, что усиление давления именно в последние недели могло быть связано с парламентскими выборами в Латвии, однако подчеркнул, что такую оценку должны дать учреждения безопасности. Он пояснил, что стратегические цели операции после продления ее срока не изменились - необходимо разработать предложения по повышению возможностей Государственной погранохраны, чтобы ведомство могло самостоятельно справляться с проблемой нелегальной миграции без привлечения других структур. Также рассматривается возможность более активного использования технических средств - беспилотных летательных аппаратов и различных датчиков.
Зиле рассказал, что первоначально предлагал продлить операцию до 3 ноября этого года, однако после обсуждения в правительстве было принято решение продолжить ее до 31 декабря.
Оценивая нынешние результаты, Зиле отметил, что уже в начале операции было видно, как резко выравнивается количество случаев нелегальной миграции между Латвией и Литвой. Таким образом, Латвия больше не была "слабым звеном", указал он. Кроме того, в ходе операции были задержаны несколько организаторов нелегальной миграции - только за последние четыре недели задержаны четыре таких преступника.
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Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс рассказал журналистам о планах начать операцию Vilkatis 2, которая была бы направлена на борьбу с проблемами нелегальной миграции внутри страны. Однако, как он признал сегодня в беседе с агентством ЛЕТА, после оценки ситуации ответственными сторонами был сделан вывод, что все необходимые меры можно реализовать ресурсами Министерства внутренних дел.