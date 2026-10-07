35-40 человек и сейчас почти не работают: экс-депутат поддержала идею сократить Сейм на треть

При этом бывший депутат считает, что изменение численности Сейма не должно оставаться единственной реформой. По ее мнению, сокращение парламента желательно проводить одновременно с более масштабными изменениями политической и избирательной системы. Шуплинска предлагает обсудить сам принцип выбора политиков. Она считает, что у избирателей должно быть больше возможностей голосовать за конкретных кандидатов, а не только за партийные списки. По мнению Шуплински, можно было бы создать модель, при которой избиратели получали бы возможность выбирать конкретных политиков из более широкого списка, а не фактически голосовать прежде всего за партийные объединения.