35-40 человек и сейчас почти не работают: экс-депутат поддержала идею сократить Сейм на треть
В Латвии довольно быстро собрали 10 000 подписей за сокращение Сейма со 100 до 70 депутатов. Бывший парламентарий Илга Шуплинска считает, что страна почти ничего не потеряет, поскольку десятки депутатов и сейчас мало участвуют в работе.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Авторы предложения хотят изменить 5-ю статью Конституции Латвии, установив, что в парламенте должны работать 70 народных представителей. Сбор подписей начался 26 августа.
В программе "Preses klubs" на TV24 эту идею прокомментировала литературовед, руководитель Общества латгальской культуры и бывший депутат Сейма Илга Шуплинска. По ее мнению, само по себе сокращение числа парламентариев не стало бы для Латвии существенной потерей, особенно если учитывать, насколько активно многие депутаты участвуют в работе Сейма.
"Когда я была в Сейме и сейчас, следя за происходящими процессами, я могу совершенно уверенно сказать, что примерно 35-40 депутатов очень минимально участвуют в работе Сейма", - заявила Шуплинска.
По ее словам, причины низкой активности депутатов могут быть разными. Одни пропускают заседания, поскольку считают более важной работу в других сферах, у других есть иные приоритеты. Однако, по мнению Шуплински, показательной является статистика парламентской работы. "Мы сейчас по статистике видим, сколько депутатов за весь срок полномочий фактически ни разу не выходят на трибуну Сейма и сколько не подают предложений", - сказала она.
Шуплинска считает, что сокращение парламента до 70 депутатов само по себе не принесло бы существенного ущерба. "Потери никакой не будет. Договориться будет проще. То, что они все время делают, со ста депутатами согласовать сложнее, чем с 70", - отметила она.
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При этом бывший депутат считает, что изменение численности Сейма не должно оставаться единственной реформой. По ее мнению, сокращение парламента желательно проводить одновременно с более масштабными изменениями политической и избирательной системы. Шуплинска предлагает обсудить сам принцип выбора политиков. Она считает, что у избирателей должно быть больше возможностей голосовать за конкретных кандидатов, а не только за партийные списки. По мнению Шуплински, можно было бы создать модель, при которой избиратели получали бы возможность выбирать конкретных политиков из более широкого списка, а не фактически голосовать прежде всего за партийные объединения.
"Если бы это была не только партийная система, а действительно мы могли бы по всей Латвии голосовать за этот список и выбирать из всего списка, условно говоря, нашу элиту, я думаю, ситуация была бы другой", - считает Шуплинска.