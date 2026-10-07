В Латвии ужесточат наказания за участие в организации нелегальной миграции

По данным Министерства внутренних дел, число таких преступлений растет. За первые восемь месяцев этого года по фактам незаконного перемещения людей через государственную границу начато уже 124 уголовных процесса. В 2025 году их было 52, а в 2024-м – 39. По фактам организации незаконного пребывания в 2025 году начато 84 уголовных процесса против 54 годом ранее.