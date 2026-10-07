В Латвии ужесточат наказания за участие в организации нелегальной миграции
Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к Уголовному закону, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за организацию незаконной миграции и другие правонарушения, связанные с незаконным перемещением и пребыванием людей.
Поправки предусматривают увеличение наказаний за незаконное перемещение людей через государственную границу, организацию незаконного пребывания и другие преступления, связанные с незаконной миграцией. Например, в наиболее тяжких случаях максимальный срок лишения свободы предлагается увеличить с 10 до 12 лет, а за организацию незаконного пребывания – с шести до восьми лет.
Авторы законопроекта указывают в аннотации, что эти преступления напрямую угрожают неприкосновенности государственной границы, законному контролю за пребыванием людей в Латвии и безопасности страны в целом. В нынешней геополитической ситуации организация незаконной миграции и связанные с ней действия представляют существенный риск для национальной безопасности.
По данным Министерства внутренних дел, число таких преступлений растет. За первые восемь месяцев этого года по фактам незаконного перемещения людей через государственную границу начато уже 124 уголовных процесса. В 2025 году их было 52, а в 2024-м – 39. По фактам организации незаконного пребывания в 2025 году начато 84 уголовных процесса против 54 годом ранее.
Ранее Otkrito.lv сообщал о статье в New York Times: ведущая газета США рассказала, как попадающих в Латвию мигрантов используют для давления на Европу.